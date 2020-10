Nuovi elementi rendono sempre più misteriosa la posizione di Adua Del Vesco al GF Vip, dopo l’esplosione del caso Massimiliano Morra.

A venire in suo soccorso stavolta è la sorella di Adua, Francesca Cannavò, che a Live Non è la D’Urso porta una differente versione dei fatti rispetto a quelli raccontati da Tommaso Zorzi. la stessa Adua nell’ultima puntata del reality ha negato e respinto le accuse, dichiarando di non aver mai definito Morra “gay”.

La lettera di Francesca Cannavò

Il caso è nato la scorsa settimana, quando si ipotizzava che Adua Del Vesco avesse detto a Dayane Mello che Massimiliano Morra sarebbe gay.

In seguito anche Tommaso Zorzi, nel confessionale, aveva deciso di nominare Adua del Vesco dichiarando che anche a lui la concorrente aveva rivelato la stessa cosa. Ieri, nello studio di Barbara D’Urso, Francesca Cannavò ha letto una lettera indirizzata proprio a Zorzi e che propone una diversa versione dei fatti. “Il signor Zorzi è andato nella stanza di mia sorella in albergo ed è stato lui a dirle che sapeva che Massimiliano è omosessuale”, legge l’ospite in studio, e continua: “Caro Tommaso, quando racconti i fatti raccontali bene, perché le bugie hanno le gambe corte.

Non basta un abito di Armani per essere un signore, un vero signore difende le donne”.

La Cannavò lascia poi intendere con la sua lettera di sapere ben di più, ma di non voler rivelare oltre: “Gli altri si rimettessero pure sui loro tacchi a spillo e pensassero a percorrere la loro strada, stando attenti a non inciampare. In fondo tutti abbiamo dei segreti”.

Lucherini parla di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

A dire la sua sulla questione è anche Enrico Lucherini, ufficio stampa delle star ed ospite in collegamento a Live non è la D’Urso.

Lucherini ha raccontato di non aver mai neanche visto un bacio tra Massimiliano Morra ed Adua del Vesco, e di ritenere che la loro fosse una storia finta: “Non c’è nessuna storia con Massimiliano, io credo che Adua non l’abbia mai baciato. Io non li ho mai visti”. E, sulla questione della presunta omosessualità di Morra, dichiara: “Questo io non l’ho mai saputo. La storia privata di Morra non la conosco.

Sia a Zagarolo che sul set si dormiva nei bungalow e loro dormivano in due bungalow separati. Non credo ci sia stata una storia tra loro due”.

Lucherini è anche intervenuto sul caso-garbo, parlando di quello che fu il suo ruolo, al tempo, nel diffondere la storia tra Del Vesco e Garko: “Io semplicemente mandavo le loro foto ai giornali di loro due che si baciavano…poi erano i giornalisti a scrivere”.

Approfondisci:

Tutto su Adua del Vesco

GF Vip, Adua Del Vesco in crisi spara a zero su Dayane Mello e Matilde Brandi

GF Vip, Adua Del Vesco si difende su Morra: “Mai detto che è gay”.

Ma Zorzi la sbugiarda

GF Vip, Adua Del Vesco rivela cosa succedeva quando frequentava Gabriel Garko

Chi è Adua Del Vesco: dalle fiction di successo allo scandalo Ares Gate