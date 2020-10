Non più di qualche giorno fa, in diretta a Le Iene, Alessia Marcuzzi sembrava confermare voci che circolavano già tempo circa la sua salute e l‘ipotesi che fosse risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Ora, dal suo profilo Instagram, la conduttrice di Temptation Island aggiunge nuovi dettagli sulle sue condizioni di salute.

Alessia Marcuzzi si sottopone al tampone molecolare

“Fortunatamente il tampone molecolare ha dato esito NEGATIVO“, sono le parole con cui ha esordito quest’oggi la Marcuzzi sul suo profilo Instagram andando così poi a spiegare perché nel corso della diretta con Savino a Le Iene aveva parlato di “leggermente positivo“.

Così scrive la conduttrice di Temptation Island che sta collezionando ascolti in crescita. “Vi spiego meglio perché ho detto ‘leggermente positivo’ in collegamento a Le Iene visto che in molti me lo avete chiesto“.

Alessia Marcuzzi e il consiglio ai suoi fan

Sempre la Marcuzzi spiega nel post come, al principio, si fosse sottoposta ad un tampone rapido e fosse ancora in attesa di avere l’esito del tampone molecolare: “Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test.

Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito“.

Alessia Marcuzzi parla del tampone del Coronavirus. Fonte: Instagram

Fortunatamente però, il tampone molecolare ha dato esito negativo facendo tirare un sospiro di sollievo alla conduttrice Mediaset che nonostante tutto, sebbene fosse solo un’ipotesi, aveva ricevuto in questi giorni tantissimi messaggi privati a suo sostegno: “Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia“.

Poi il monito rivolto a tutti i fan e che riguarda l’emergenza Coronavirus che sta rapidamente tornando a minacciare: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo“.

