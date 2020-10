Il Grande Fratello Vip non si ferma e, dopo l’annuncio di un allungamento del reality di altri 2 mesi, si preparano ad entrare nella Casa anche nuovi concorrenti. Alfonso Signorini ha dato l’annuncio in una diretta ricca di colpi di scena, parlando di 5 nuovi “vipponi”, sui cui nomi si avanzano ipotesi e si coltivano certezze.

I vip che si aggiungeranno ai colleghi sembrano destinati a scombussolare non poco gli equilibri creati finora all’interno della Casa, un tentativo che probabilmente riuscirà di sparigliare le carte.

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini l’ha annunciato nel corso dell’ultima puntata, e già sono uscite indiscrezioni su chi saranno i nuovi concorrenti.

Si parte da alcuni nomi destinati a rendere ancora più instabili i rapporti del Grande Fratello Vip, come quello di Stefano Bettarini.

L’ex di Simona Ventura, ora felicemente fidanzato con Nicoletta Larini, ha avuto una storia con una delle gieffine mentre entrambi si trovavano a L’Isola dei Famosi. Si tratta di Dayane Mello, finita nel mirino di Alba Parietti. Altri (forse) ex potrebbero fare il loro ingresso, come Claudio Sona, che avrebbe avuto una liaison con Tommaso Zorzi.

Proprio l’influencer ha chiesto che altri concorrenti omosessuali entrino a far parte del reality.

Il ritorno di Cristiano Malgioglio

A questo proposito Alfonso Signorni ha dichiarato che “Entrerà un vip molto gay“. Si vocifera che potrebbe essere Cristiano Malgioglio, un grande ritorno all’interno del Grande Fratello Vip dopo il trionfo della sua partecipazione alla scorsa edizione. Certamente il cantante non si disinteressa delle sorti degli attuali gieffini, come testimonia la sua difesa di Patrizia De Blanck, contestata per il modo un po’ irruento con cui si esprime.

Gli altri nomi vip

Ci sono poi altre ipotesi sui possibili gieffini. Un indizio ce lo ha dato lo stesso Signorini, che ha svelato ci sarà una giornalista del Tg5, sulla cui identità vige però il massimo riserbo. Il conduttore ha fornito anche una sagoma da far riconoscere ai concorrenti, e alcuni hanno dichiarato che potrebbe essere Simone Susinna, modello ed ex di Mariana Rodriguez. Infine, altra possibile papabile sarebbe Giulia Salemi, già ex gieffina che ha coltivato la storia con Francesco Monte all’interno della Casa, finita purtroppo maluccio.

