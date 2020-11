Paolo Brosio torna a far parlare di sé. Dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip si è reso più volte protagonista di spiacevoli vicende: la bestemmia, che gli stava per costare la squalifica dal programma, il rimprovero di Alfonso Signorini ed ora, la grave ironia su Auschwitz.

“Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”

Conversando con Elisabetta Gregoraci, il giornalista ha pronunciato delle gravi parole, accompagnate da una risatina, che hanno lasciato l’attento pubblico del GF Vip di stucco. Mentre i 2 inquilini della Casa erano in camera da letto, Brosio, dopo aver sentito degli strani rumori, si è rivolto alla showgirl dicendo: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz“.

Questa affermazione ha lasciato senza parole l’ex moglie di Flavio Briatore.

Scoppia la polemica sul web

Un’ironia di pessimo gusto che ha immediatamente generato numerose polemiche, non solo sul web. Su Twitter, gli utenti si sono scatenati e in tanti hanno commentando l’episodio, definendo la frase pronunciata da Brosio inaccettabile, inconcepibile ed ingiustificabile.

Brosio sente un rumore, la Gregoraci risponde che è il rumore di una tendina.



Tra le tante polemiche esplose nelle ultime ore, molte provengono da pagine vicine ai temi di Israele.

Su Facebook, la pagina del Movimento Unitario degli Italiani che sostengono Israele, è intervenuto sulla vicenda, chiedendo la squalifica immediata del giornalista dal reality show: “Questo gesto non può che essere necessario per rendere onore a coloro che hanno perso la vita per la ferocia nazista che ha raggiunto il suo apice ad Auschwitz, nonché per condannare fermamente l’accaduto”.

Post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Alleanza per Israele’

Paolo Brosio verso la squalifica?

Gli autori del reality show ed Alfonso Signorini non si sono ancora espressi sull’episodio.

Bisognerà aspettare ancora per conoscere le sorti di Paolo Brosio e scoprire se il concorrente riuscirà a portare a termine la sua avventura al Grande Fratello Vip o se sarà costretto ad abbandonare la Casa, proprio come stanno chiedendo in tanti in queste ultime ore.

