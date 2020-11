L’attrice Vittoria Schisano è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle che sono state eliminate nel corso del programma di ballo. Nonostante la possibilità di essere ripescata, la Schisano, che balla in coppia con il ballerino Marco De Angelis, è convinta di non avere speranze e che a tornare in lizza per la vittoria finale saranno Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Chi è Vittoria Schisano

Vittoria Schisano è alla prima partecipazione come concorrente in un programma televisivo. Nata come Giuseppe, nel 2011 ha intrapreso il percorso di transizione, di cui ha raccontato anche durante il talent.

Prima della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano ha recitato sia al cinema che in tv, dove ha ricoperto dei ruoli nella soap Un Posto al Sole e nella fiction I Bastardi di Pizzofalcone.

Affiancata anche da Samuel Peron a causa di un’indisposizione del suo ballerino Marco de Angelis, Vittoria Schisano è stata eliminata durante l’ottava puntata di Ballando con le Stelle. E fra pochi giorni avrà l’ultima possibilità di rientrare in gioco grazie al secondo ripescaggio, anche se l’attrice, su questa possibilità, nutre dei dubbi.

Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle: il commento di Milly Carlucci

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha voluto ringraziare in diretta Vittoria Schisano per la sua partecipazione al programma. “Io sono felice, Vittoria, che tu sia venuta a fare questo programma e sono felice che tu abbia voluto condividere con noi le tue emozioni, il tuo racconto. Sul serio“, ha detto la conduttrice. “È una cosa veramente molto importante. Ci hai fatto un grande onore e un grande regalo“, ha aggiunto Milly Carlucci.

Vittoria Schisano ha risposto alla conduttrice di Ballando con le Stelle con un lungo post su Instagram, che inizia proprio con un ringraziamento a Milly Carlucci. “Cara Milly ho deciso di fare questo post per ringraziarti pubblicamente della grande opportunità che mi hai regalato“, ha scritto. “In queste settimane mi hai insegnato tanto, ti ho visto sorridente nei momenti più difficili, il Covid e le paura di non riuscire a portare a termine lo show non hanno mai minato la tua dolcezza, in ogni momento di difficoltà c’eri sempre“, ha ringraziato l’attrice.

Il ripescaggio prima della finale: “Saranno Elisa e Raimondo”

Il post di Vittoria Schisano termina però con un commento amaro, perchè l’attrice è convinta che il ripescaggio favorirà Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La coppia, una delle più chiaccherate del programma, si è ritirata un paio di settimane fa per via dell’infortunio alla caviglia della Isoardi.

“Ammetto che dopo la delusione di sabato scorso non avevo più voglia di impegnarmi“, ha scritto Vittoria Schisano, “ma poi le vostre parole hanno fatto in modo che cambiassi idea. Oggi ritornerò in Rai ad allenarmi e sabato prossimo ballerò ancora una volta per me stessa e tutti quelli che sperano venga ripescata, ma con tutta sincerità credo non andrà così.

Ad essere ripescati saranno Elisa e Raimondo“, ha amaramente concluso.

Estratto del post Instagram di Vittoria Schisano

La critica alla giuria: “Mai un punto”

Vittoria Schisano ha poi voluto anche dire qualcosa alla giuria del programma, dalla quale non avrebbe mai ricevuto nulla. “Per amor del vero sento di dire che sono stata l’unica concorrente a cui non è stato mai regalato un punto fra tesoretto e prove varie ma anche l’unica a cui hai dedicato un ringraziamento speciale“, ha aggiunto la Schisano ringraziando ancora Milly Carlucci.

“Le tue meravigliose parole e la dolcezza con cui mi hai sempre guardata sono per me il vero tesoro, grazie. Mi sono fidata di te e mi sono sentita libera di essere me stessa fino in fondo“, ha scritto nel suo commento su Instagram.

