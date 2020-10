È un’edizione gravida di complicazioni e incognite per Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che, in piena era Covid, continua a navigare a vista tra imprevisti e continui tamponi. Come ennesimo atto di una maledizione, l’ultima tegola sul format si abbatte con la notizia che Marco De Angelis, ballerino in coppia con Vittoria Schisano, non sta bene. Ad annunciarlo, svelando il presunto motivo del problema, è la stessa concorrente.

Marco De Angelis: nuova incognita a Ballando con le Stelle

Febbre alta da giorni per Marco De Angelis, ballerino in coppia con Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle.

È la notizia che trabocca sui social e fa rumore – dopo una lunga serie di imprevisti per lo show, a partire dalla positività al Covid di Samuel Peron – dopo quanto dichiarato dalla concorrente in una diretta su Instagram.

Durante una chiacchierata a due con Giovanni Ciacci, Vittoria Schisano ha lanciato l’ombra di una nuova incognita sulla prossima puntata: a suo dire, le condizioni di Marco De Angelis, che attualmente non starebbe ancora bene, non le permetterebbero di stabilire se la coppia potrà esibirsi nella prima serata del prossimo sabato.

“Domenica aveva la febbre molto alta, lunedì febbre, martedì febbre, ci sono stati attimi di terrore, non ho fatto le prove. Io sto bene, non ho mai avuto febbre. Abbiamo fatto tutti il tampone e, per fortuna, siamo tutti negativi. Non solo io e Marco ma anche tutti i colleghi“.

Spettro Coronavirus scongiurato, dunque, secondo le parole di Vittoria Schisano sui social. Ma Marco De Angelis non sarebbe ancora in forma per tornare in pista.

Marco De Angelis: ipotesi intossicazione alimentare per il ballerino

Stando a quanto dichiarato dalla concorrente via Instagram, Marco De Angelis avrebbe ancora la febbre e l’ipotesi sarebbe quella di una intossicazione alimentare.

“Ha mangiato qualcosa che che è andato a male, ha fatto sia il sierologico che il tampone. Ecco perché, con serenità, almeno dal punto di vista medico ne sto parlando. Altrimenti avrei mantenuto il silenzio“.

Ballando con le Stelle, un’edizione da dimenticare

L’edizione di Ballando con le Stelle sembra nata sotto il segno dell’incognita.

Un 2020 da dimenticare anche per lo show di Milly Carlucci, dunque, che dopo lo slittamento della messa in onda a causa dell’emergenza Covid-19, nella scorsa primavera, è tornata in scena non senza intoppi.

La temporanea assenza di De Angelis è l’ultima di una lunga serie di spiacevoli imprevisti che hanno costretto la produzione ad aggiustare più volte il tiro: tra gli ultimi, il ricovero di Raimondo Todaro per appendicite, l’incidente di Alessandra Mussolini in sede di prove e l’infortunio di Elisa Isoardi.

Marco De Angelis e Vittoria Schisano nell’occhio del gossip

Tra le maglie collaterali dello show, però, non ci sono solamente brutte notizie.

L’edizione 2020, infatti, è farcita di accenti rosa che aprono allo scenario più succulento per il gossip: la nascita di un amore in pista.

Come per il duo Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, l’occhio dei curiosi si è acceso sull’evidente intesa tra Vittoria Schisano e il ballerino a cui è stata affidata per questo percorso nel format e, da subito, tanti hanno intravisto nel loro legame qualcosa di più di un’amicizia.

“Io e Marco De Angelis non siamo più due persone che ballano insieme ma una coppia che va nella stessa direzione“, ha scritto la concorrente in un post su Instagram, infiammando i cuori dei fan.

