13 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 una nuova puntata di Tale e Quale Show, su Canale 5 il secondo (e probabilmente penultimo) appuntamento dalla casa più spiata d’Italia del venerdì. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 è alle prese un Super Torneo di Tale e Quale Show piuttosto turbolento. Il programma di Carlo Conti, ha visto il suo presentatore condurre da casa e, in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni, è stato portato avanti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli.

Ora il peggio è passato per Carlo Conti, che sembra aver superato bene le complicazioni dovute al Covid-19, ma rimarrà comunque a casa in isolamento ancora per qualche tempo.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie NCIS dal titolo USS Arizona. A seguire Turno di notte, un episodio della serie poliziesca The Rookie.

Rai 3 propone invece propone il talk show di approfondimento giornalistico Titolo V. La cartina dell’Italia potrebbe cambiare nuovamente colori nei prossimi giorni in vista dei dati aggiornati comunicati dalle regioni e della stretta invocata dai virologi che stanno seguendo e monitorando l’emergenza Coronavirus.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Alessandra Visero e Gianluigi Nuzzi. Anche questa sera si cercherà di far chiarezza sui casi irrisolti e i gialli di ieri e di oggi della cronaca italiana.

Su Canale 5 secondo appuntamento della settimana con il Grande Fratello Vip. Ormai sono rimasti in 13 nella casa più chiacchierata d’Italia.

A suon di provvedimenti disciplinari, nella scorsa puntata è stato squalificato Stefano Bettarini, che si è scagliato contro il programma dopo la decisione. Anche Paolo Brosio, in seguito alla decisione del pubblico tramite televoto, ha dovuto fare le valigie. Ma la vera “bomba” riguarda il possibile ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa che Signorini dà quasi per certo.

Su Italia 1 si viaggia alla scoperta dei nostri mari e delle meraviglie sommerse che nascondono. Roberto Giacobbo e la troupe di Freedom – Oltre il confine ci accompagneranno in questa avventura questa sera dalle 21.25 su Italia 1.

Gli altri

Su La7 Diego Bianchi conduce il suo Propaganda Live che, come di consueto, alternerà ospiti, reportage e l’immancabile social top ten per raccontare l’attualità in maniera del tutto originale.

Ormai più della metà dei concorrenti di questa edizione hanno lasciato il tendone e il profumo della torta vincitrice inizia quasi a sentirsi. Su Real Time va in onda una nuova puntata di Bake Off Italia con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza e la conduttrice Benedetta Parodi.

