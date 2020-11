Morgan si unisce alle condoglianze per la morte dell’attrice Daria Nicolodi, madre di Asia Argento. Il cantante manda il suo dolore all’ex compagna, con cui negli ultimi anni ci sono stati diversi scontri, e alla figlia Anna Lou, avuta con l’attrice nel 2001. Marco Castoldi ricorda la grande attrice, scomparsa a 70 anni lo scorso 26 novembre, a cui era legato da un rapporto di amicizia e rispetto.

Morgan: “Asia, ti abbraccio, piango con te”

Morgan esprime il suo dolore su Instagram, con un post in cui si unisce al cordoglio dell’ex compagna Asia Argento e della figlia Anna Lou per la morte di Daria Nicolodi.

“Asia, ti abbraccio, piango con te e con Anna-lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua nonna D“, scrive il cantante, “Che dispiacere, che dolore, io ho voluto tanto bene a tua mamma, lei era sempre mia complice, ricordo quando io e te avevamo difficoltà era sempre presente, non si spazientiva mai, cercava di portare la pace perché mi diceva sempre: Marco vedrai, tu hai le chiavi del suo cuore, devi solo saperle usare e al momento giusto, ma sono chiavi d’oro, non desistere, vedrai che riuscirete ad amarvi“.

Daria Nicolodi, il dolce ricordo di Morgan

Morgan continua ricordando che persona meravigliosa fosse Daria Nicolodi, che “sapeva consolare” pur nella consapevolezza di quanto fosse difficile la situazione. L’attrice “non ha mai rinunciato a dare una speranza, a vedere anche solo un dettaglio che era quello positivo, e io mi sentivo risollevato. Poi, dopo un po’, riusciva a trasformare la mia malinconia addirittura in surreale ironia, perché sapeva ridere, amava ridere, adorava trovare l’aspetto comico della tragedia, e la telefonata che era partita in lacrime si concludeva in esilaranti battute sdrammatizzanti“, racconta il cantante.

Una donna di grande cultura, specialmente letteraria, continua Morgan, che più volte ha ricevuto da lei dei libri in dono: “Sempre cose che avevano la chiave della vita, della mia vita, perché lei li sceglieva ad hoc, e io trovavo me stesso in quei libri“.

Il primo incontro in Sardegna

Morgan infine ricorda quando Asia Argento le fece conoscere la madre per la prima volta.

Accadde in Sardegna: “Mi avevi preparato all’apparizione di una figura speciale, un genio, tu dicevi, ed era così, quando la scorsi da lontano vidi una figura concreta, una donna magra e alta con un leggero vestito blu, e aveva la sicurezza nei movimenti, androgina, e quando si avvicinò le vidi il viso, pieno di espressione, un viso che mostrava le parole e i pensieri, e poi voi che non vi vedevate da tanto parlaste per ore tra ricordi e idee, passato e futuro, e tante risate e tanta dolcezza“.

Approfondisci:

TUTTO su Morgan

TUTTO su Asia Argento

Morgan, aspirazioni da sindaco: “Avete votato Berlusconi…”