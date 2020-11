È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma oggi Alessandra Mussolini torna in Rai per un intento diverso. Nella puntata odierna di Domenica In, infatti, l’ex politica concede un’intervista a Mara Venier. È ancora fresco il ricordo dell’esperienza a Ballando, della quale rivela: “Mi ha fatto molto bene, mi sono liberata di tante cose“.

L’esperienza a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle è stata una delle indiscusse protagoniste, soprattutto per i continui battibecchi con Selvaggia Lucarelli. Sul palco ha garantito carisma, simpatia, intrattenimento, oltre a quel pizzico di talento che gli è comunque valso il terzo posto finale.

Alessandra Mussolini si è sempre detta grata per aver fatto parte del cast di quest’anno e per aver appreso molto del mondo della danza.

Anche nei momenti di sconforto, quando il maestro di ballo Maykel Fonts è risultato positivo al Covid e ha dovuto dare forfait per la finale, la concorrente non si è pianta addosso. Nonostante qualche dubbio iniziale, che l’ha portata anche a meditare il ritiro, alla fine ha deciso di presenziare alla finale che si è faticosamente sudata e conquistata.

E l’ha fatto sorprendendo tutti, esibendosi insieme a Samuel Peron.

Al termine della gara, fra le polemiche sollevate da Selvaggia Lucarelli totalmente insoddisfatta del podio finale, Alessandra Mussolini si è guadagnata il terzo posto sul podio. La vittoria è andata a Gilles Rocca, ma lei si è detta comunque felice della medaglia di bronzo conquistata.

“A Ballando mi sono liberata“

Oggi, nello studio di Domenica In, Alessandra Mussolini concede un’intervista a Mara Venier. Tra i ricordi di Ballando, quello che l’ha segnata più di tutti è stata la notizia del forfait di Maykel Fonts causa Covid: “Ho vissuto molto male quei giorni, tutti i giorni facevamo tamponi.

Mi svegliavo la notte con l’angoscia. Adesso Maykel sta bene“.

Il percorso nel talent show di Rai1 è servito parecchio alla Mussolini. Attraverso il ballo ha avuto la possibilità di intraprendere un percorso introspettivo, liberandosi di alcune paure e affrontando di petto le proprie fragilità: “Sono una persona forte, ma è anche una cosa che tu ti costruisci intorno. A Ballando mi sono liberata, ma non so se è stato capito da tutti.

Per esempio, con la giuria è bello che ti stimolino e ti provochino. Quant’è bello osare e dire quello che neanche davanti allo specchio tu potresti dire“.

Il rapporto con mamma Maria

Successivamente Alessandra Mussolini racconta lo speciale rapporto che la lega a mamma Maria: “Ho avuto un legame forte con mamma, siamo una triade: io, mia sorella e mia mamma. Gli uomini sono sempre stati al margine. Mamma è sempre presente, lei mi capisce dal piccolo tono della voce quando la sento al telefono. Poi mi dice sempre: ‘Ma ti ricordi che mamma ti ama tanto?’.

Me lo dice a ogni telefonata, ogni mattina“.

Per poi ritornare sul percorso intrapreso a Ballando con le stelle: “Stiamo passando dei momenti difficili, bisogna trasmettere forza e non bisogna nascondere le proprie fragilità. Uno deve essere quello che è. Ballando mi ha fatto molto bene, mi sono liberata di tante cose. Ho sbagliato, ho ballato male, ho pianto troppo, ma uno è quello che è: che ci devo fare?“.

Sorpresa speciale: arriva Samuel Peron

Ma per Alessandra Mussolini arriva in studio una sorpresa speciale e totalmente inaspettata. A varcare la soglia dello studio di Domenica In c’è Samuel Peron, con il quale ha fatto coppia durante la finale di Ballando.

Il maestro di ballo racconta: “Sto bene. Ci siamo ritrovati a ballare pochi giorni prima della finale”.

Nonostante sia passata una settimana dalla finalissima, l’inedita coppia che ha stupito tutti ci riprova. Sulle note di una salsa sensuale e improvvisata, Alessandra Mussolini e Samuel Peron si lanciano in un numero di ballo in studio davvero coinvolgente.

Approfondisci

TUTTO SU DOMENICA IN

Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, la resa dei conti: è polemica a Domenica In

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini e Samuel Peron: la coppia inedita incanta