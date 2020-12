Questa sera su Rai 1 prosegue la seguitissima serie Vite in Fuga. Su Mediaset l’appuntamento è con Barbara D’Urso mentre su Rai 3 e La7 la domenica è dedicata rispettivamente all’attualità con le interviste di Fazio e alle inchieste di Massimo Giletti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate della serie Vite In Fuga. La fiction Rai, che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, sembra proprio essere entrata nel cuore dei telespettatori.

Domenica scorsa, nell’eterna gara degli ascolti tra il servizio pubblico e Mediaset, ha doppiato il programma di Barbara D’Urso mentre lunedì 30 novembre è stato un testa a testa con il Grande Fratello Vip.

Su Rai 2 va in onda La fortuna aiuta gli audaci, nuova puntata della serie tv NCIS: Los Angeles. A seguire NCIS: New Orleans con l’episodio Bum!. Alle 22.40 il consueto appuntamento con La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi.

Dalle 20.00, su Rai 3, Fabio Fazio conduce il programma Che tempo che fa. Ad accompagnarlo Filippa Lagerbäck, Luciana Littizzetto, Enrico Brignano e Roberto Saviano.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda la memorabile commedia del 1984 Non ci resta che piangere, di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Su Canale 5, in diretta dallo studio11 di Cologno Monzese, va in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Tra ospiti ed interviste esclusive si parlerà di tutti i temi caldi della settimana tra cronaca rosa, attualità, costume e spettacolo. Nel corso della scorsa puntata é stato trattato il caso dell’imprenditore Alberto Genovese, accusato di stupro e sevizie.

Barbara D’Urso ha per questo ricevuto una querela da parte dell’amico dell’imputato e dj Daniele Leali. In quelle stesse ore però anche un lieto evento ha coinvolto la conduttrice: Barbara D’Urso è diventata zia.

Su Italia 1 va in onda Il GGG – Il Grande Gigante Gentile. Il film è un adattamento cinematografico del celebre romanzo per bambini dello scrittore Roald Dahl.

Gli altri

Su La7, a partire dalle 20.35, Massimo Giletti conduce Non è l’Arena.

Iris manda in onda il film Vi presento Joe Black con Brad Pitt ed Anthony Hopkins.

Su Paramount Channel infine vi segnaliamo il film The Mexican – Amore senza la sicura. Jerry (Brad Pitt) è un delinquente da quattro soldi ma che lavora per un’influente malavitoso. Gli viene assegnata una missione estremamente pericolosa: andare in Messico e recuperare una preziosa pistola. La su fidanzata Samantha (Julia Roberts) cerca di impedirglielo rimanendo coinvolta in una serie di sfide e difficoltà che si presentano sulla loro strada.