Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, è arrivato il momento per Pierpaolo Pretelli di fare i conti con quella che è stata la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, fortemente condizionata dalla loro presunta storia mai veramente sbocciata. Confidandosi con il vip “a scadenza” della Casa, Cristiano Malgioglio, Pretelli ha ripercorso tutta la storia: il cantautore è stato invece molto critico nei confronti dell’ex di Briatore.

GF Vip, Pretelli ricorda la storia con la Gregoraci

Nel suo breve periodo nella Casa, Malgioglio ne sta approfittando per fare da vero Grande Fratello agli altri “vippini”.

Così ha avuto una lunga conversazione con Pretelli e il suo “sballamento totale” per la Gregoraci, uscita dalla Casa per riabbracciare suo figlio Nathan. Pierpaolo ha lodato i suoi modi di fare, la finezza e spiegato perchè è finito con l’infatuarsi dell’ex di Briatore.

Lei, d’altro canto, si è sempre dimostrata un po’ ambigua: “Ho visto nei suoi occhi questa apertura nel farsi corteggiare. Oggi non ti so dire se era un apertura vera o se avesse bisogno di una persona di cui fidarsi o a qualcosa da vivere qui dentro” ha dichiarato Pretelli.

E ancora: “Durante il giorno c’era sempre tanta chimica e abbracci, non quelli che si danno agli amici“.

Per Malgioglio, la Gregoraci lo ha preso in giro

Questa confusione, che ha portato Pretelli anche alle lacrime in più occasioni, è stata duramente criticata da Cristiano Malgioglio. Tacco d’Oro, come viene chiamato, ha infatti detto: “Lei ti faceva capire che avesse avuto questa grandissima passione. È lei che ha giocato coi tuoi sentimenti“.

Il cantautore, già ex vippone delle edizioni precedenti e guest star di questa edizione, ha poi aggiunto: “Tu devi essere ricordato nel GF, ti fa piacere essere ricordato per aver preso la sbandata per Elisabetta o perchè hai una tua personalità?

“. Poi non si fa mancare un giudizio tagliante: “Io ti ho visto da casa e ho detto ‘guarda quanto è rincoglionito‘. Sei molto sensibile, l’uomo delle lacrime, io piango solo per i miei che non ci sono più, mai per amore. Sembravi un vitellino, mi hai fatto tenerezza, ma ho detto ‘ma come è scemo‘”.

La lite tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli

Malgioglio insiste a chiedere se per Pretelli la Gregoraci non abbia giocato troppo con lui, cosa che lui spera non sia essere vero.

Il dubbio però è venuto, specie dopo la prima vera litigata: “Una doccia fredda, ho collegato tante cose: gli aerei che parlavano di Roma e qualcosa, contrario di amor, poi il battito così” dice riferendosi ai presunti messaggi segreti mandati dalla Gregoraci fuori dalla Casa. L’ipotesi a riguardo è che o la Gregoraci abbia già un fidanzato, oppure che sia vero che da contratto con Briatore per 3 anni non possa farsi vedere con altri uomini.

Nonostante questo, “Abbiamo fatto pace, mi chiudevo nei suoi abbracci, mi sono ripreso la speranza. Poi è complicato quando provi qualcosa per una persona e la vivi 24h su 24h […] A volte mi dava fastidio vederla in casa“. A domanda precisa se sia ancora innamorato della Gregoraci, Pretelli risponde: “No ad oggi no, ma non mi è totalmente indifferente“. Tanto che, le ultime dalla Casa, sembra sempre più forte il suo avvicinamento a Giulia Salemi”

