Lunedì 14 novembre. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Sulla Rai, vanno avanti le inchieste di Sigfrido Ranucci e della redazione di Report. Rai 2 dedica la serata alla canzone umoristica napoletana. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 manda in onda Ben is back, un film intenso e magistralmente interpretato da Julia Roberts. Ben Burns è un 19enne che vive in una comunità per tossicodipendenti. La vigilia di Natale si presenta, senza preavviso, a casa della sua famiglia.

Holly, la madre, è euforica per il suo inatteso ritorno ma capisce ben presto che il figlio non è ancora pronto per vivere all’esterno della comunità protetta. Nel giro di pochi giorni, la situazione precipita e Holly si troverà costretta a cercare di salvare il figlio ed il resto della famiglia.

Secondo appuntamento per il programma Guarda… Stupisci questa sera su Rai 2. Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu cercheranno di spiegare ai loro studenti di discipline dello spettacolo quali sono i meccanismi che portano la canzone umoristica napoletana ad essere sempre fresca ed attuale.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report. Dopo esser stata rimandata di una settimana, andrà in onda l’inchiesta alla scoperta dei tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Andranno avanti anche quelle che riguardano il caso del ricercatore Francesco Zambon, dell’OMS e la fornitura di mascherine.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 il lunedì è dedicato al programma di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

Gli argomenti caldi ruotano ancora intorno al Natale e alle restrizioni per il contenimento del Coronavirus. C’è poi da discutere sul ritorno a scuola a gennaio. Riusciremo a farci trovare preparati per il nuovo anno?

Come ogni lunedì, anche questa sera andrà in onda una nuova diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5. Nello sgomento generale, l’eliminata di venerdì è stata Selvaggia Roma. Nel corso della puntata l’ex ‘coppia da sogno’ del GF Vip 2020 ha affrontato una lite a distanza senza precedenti. In effetti Pierpaolo Petrelli sembra aver già dimenticato Elisabetta Gregoraci ed ora pare che il velino si stia concentrando solo su Giulia Salemi.

A rendere ancor più frizzante la situazione, l’ingresso dei nuovi concorrenti promette colpi di scena, cambi di equilibri e aspri confronti. Chissà cosa succederà questa sera…

Su Italia 1 va in onda il film Braven – Il coraggioso. Joe Braven è un taglialegna che conduce una vita tranquilla in una cittadina degli Stati Uniti al confine con il Canada. Un giorno, mentre trascorre alcuni momenti felici con l’anziano padre malato nella sua baita in montagna, scopre che quest’ultima è stata utilizzata da dei trafficanti come nascondiglio per un partita di droga.

È allora che Joe si troverà costretto a difendere la sua famiglia dai malviventi.

Cinema per tutti i gusti sugli altri canali

Su TV8 si conclude la trilogia ispirata ai romanzi di J. R. R. Tolkien. Alle 21.30 va in onda il film Lo Hobbit – La Battaglia delle Cinque Armate, ultimo capitolo della saga.

I pinguini di Mr. Popper ci faranno compagnia sul Nove. Tom Popper (Jim Carrey) è un imprenditore immobiliare. Da bambino sognava di diventare un avventuriero ma, col passare del tempo, i suoi sogni sono sbiaditi. Tutto cambia con la morte del padre.

Da quel momento riceverà dei pacchi dall’Antartide contenenti degli esemplari di pinguini. Cosa se ne farà? E soprattutto: come riuscirà a conciliare il suo lavoro con la gestione dei pennuti?

Rai 5 propone, alle 22.04, il capolavoro di Bernardo Bertolucci Novecento. Attraverso le storie di 3 generazioni di una famiglia emiliana, il regista fotografa la storia di un paese intero, segnato dalle lotte politiche, sociali ed esistenziali.

Su Iris, per il ciclo Human Rights va in onda il film North Country – Storia di Josey. La vicenda si ispira alla storia vera del caso giudiziario Jenson contro la Eveleth Taconite Company che cambiò la legge sulle molestie sessuali negli Stati Uniti.