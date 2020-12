Con la finalissma di Sanremo Giovani, Amadeus ha annunciato i 26 big in gara, tanti i nomi confermati tra quelli trapelati, come Arisa, Malika Ayane, Orietta Berti… ma anche tante assenze, come Achille Lauro.

Non sono mancati durante la serata momenti di grande ilarità, soprattutto con il collegamento telefonico con il compagno di sempre Fiorello. Anche lui tornerà sull’Ariston accanto ad Amadeus.

Fiorello: “Tu sei pazzo!”

In collegamento da Roma, Fiorello non ha mancato di ironizzare sulla recente polemica che è intercorsa tra Morgan e Amadeus, che gli è valso l’allontanamento dal tavolo dei giudici di Sanremo Giovani.

Presentandosi al pubblico con indosso la maschera di Darth Vader (Guerre Stellari), Fiorello ha rimproverato Amadeus per l’ora tarda: “Tu sei un pazzo! Perché? È troppo tardi! I giovani fra un po’ li puoi mandare a The Voice Senior!” ha esordito Fiorello, “Tu sei l’unico che fa un Festival che non elimina i cantanti ma i giurati!” ha detto poi in riferimento alla querelle con Morgan.

“Hai messo 26 cantanti. Bravo, ne dovevi mettere 30, perché lasciare uno spazio tra una serata e l’altra.

Mi chiedo perché” ha continuato, scherzando sulla lunghezza delle serate.

L’idea di Fiorello per Sanremo

Fiorello poi ha espressi ironicamente i propri dubbi come sarà la 71esima edizione del Festival di Sanremo e ha confessato: “Io non è detto che vengo li al Festival, vengo alla prima puntata poi vediamo, questo sarà il Festival che segnerà la fine delle nostre carriere, la prima volta c’è andata bene la seconda sarà una debacle“.

“Dobbiamo stupire, hai presente Wanda Nara? Ho avuto un’idea, dobbiamo copiare aWanda Nara, io e te nudi sl cavallo della rai mentre Coletta ci frusta” ha detto scatenando le risate generali in sala (quelle di Coletta comprese).

