Mancano ormai pochissime ore all’entrata dell’Italia nella “zona rossa”, una sorta di lockdown non ufficializzato e nazionale, unica via percorribile in vista delle Feste per fugare la possibilità che proprio Natale e Capodanno diventino un’occasione per la proliferazione incontrollata del virus. Rivisti gli orari degli esercizi, la ristorazione riprende col solo servizio d’asporto e anche gli spostamenti subiranno notevoli restrizioni, autorizzati poi solo per “comprovati motivi” attraverso apposito modulo di autocertificazione.

Tante le odierne novità sul virus: dalla “variante inglese”, non più pericolosa ma più contagiosa, alla partenza dal Belgio di un camion con a bordo i vaccini destinatati all’Italia.

Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 in Italia.

Coronavirus: il bollettino di oggi, 23 dicembre

Sono 14.522 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia, un numero che porta il totale a quota 1.991.278, il numero totale delle persone che in Italia in questo 2020 hanno contratto il virus. Un numero all’interno del quale si rintraccia un altro numero di persone guarite: 1.322.06 i guariti in tutto, 20.494 registrati nelle ultime 24 ore. 598.816 le persone attualmente positive al virus in Italia, 571.646 di queste in isolamento domiciliare.

Calano in numeri all’interno degli ospedali: 24.546 le persone attualmente positive e ricoverate in ospedale con sintomi, 402 ricoveri in meno rispetto a ieri. 63 casi in meno invece i ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri per un totale di 2.624 ricoveri in tutto. Si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime che con oggi ha toccato tristemente quota 70mila: 70.395 le vittime in Italia per il Covid-19 dallo scoppio della pandemia, 553 i decessi registrati oggi.

La “variante inglese”: un caso nelle Marche

Si continua a studiare a livello globale quella che è stata ribattezzata “variante inglese”, una mutazione del virus che ha iniziato a proliferare insistentemente nel Regno Unito dove ha iniziato ad essere individuata e studiata.

L’OMS pone le mani avanti chiarendo come questa variante non sia più pericolosa di quella già nota ma constatando l’effettiva accresciuta capacità di contagio: secondo quanto emerso sinora infatti, la “variante inglese” si diffonderebbe ancor più velocemente tra le persone, soprattutto tra i giovani e tra i bambini. Anche in Italia sono stati isolati alcuni casi di “variante inglese”: secondo quanto emerso sinora sarebbe stato registrato un caso a Loreto, all’interno di una famiglia composta da 3 persone.

Un caso nelle Marche dunque che si aggiunge a quello asintomatico registrato a Roma.

Vaccini: in arrivo le prime dosi in Italia il 26 dicembre

Partiti dal Belgio i primi camion con a bordo i vaccini contro il Covid-19, il Pfizer-Biontech che nella giornata di ieri ha ricevuto il via libera dell’Aifa dopo averlo ricevuto dall’Ema. Le prime dosi arriveranno in Italia il 26 dicembre.

