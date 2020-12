Prosegue l’aggiornamento dei dati sull’emergenza Coronavirus in Italia. Gli effetti delle misure più severe per i giorni di zona rossa durante le Feste si vedranno tra giorni, così i dati del bollettino di oggi si mantengono sostanzialmente stabili. Questo nonostante un altro giorno con numeri estremamente ridotti per quanto riguarda i tamponi effettuati.

Covid-19, il bollettino del 28 dicembre

La diretta conseguenza del calo dei tamponi, 68.681 i test eseguiti da ieri, è una diminuzione netta del numero di nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Secondo giorno sotto quota 10.000: oggi sono stati rilevati 8.585 nuovi contagi.

Rispetto a ieri però, cala del -2,4% il tasso di positività del Covid, che si attesta ora al 12,4%; dato comunque più alto rispetto al periodo pre-feste, in cui la curva si era appiattita sotto il 10%.

Tornano a salire ancora invece le vittime: dopo due giorni di netto calo (da 261 a 305 nella giornata di ieri) oggi vengono registrate altre 445 vittime della pandemia. In totale, così, sono 72.730 i morti in Italia dovuti al Covid-19. Continua ad essere invertito il trend dei ricoveri in ospedale, dopo settimane di segno meno: da ieri 361 nuovi ricoveri ordinari, contro i -15 pazienti in terapia intensiva.

Infine, sono stati 14.675 i guariti e dimessi nelle ultime 24h.

Vaccino Pfizer, nuove dosi in arrivo in Italia

Da ieri, simbolicamente e non, l’Italia ha però una marcia in più per contrastare i dati del bollettino. Dopo il vaccine day, si attende ora che il piano di vaccinazione entri a pieno regime. Viene riportato infatti che già domani, martedì 29 dicembre, sono previste in arrivo altre 469.950 dosi del vaccino Pfizer in Italia.

Secondo le fasce già stabilite e comunicate, i primi gruppi vaccinati continueranno ad essere i sanitari e gli anziani delle RSA. Una specifica, questa, che è alla base della bufera che imperversa attorno a Vincenzo De Luca: il Governatore campano è già stato vaccinato, ma sono in molti ad averlo criticato per questo.

