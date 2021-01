Inizio anno problematico per Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e sorella gemella di Serena, a sua volta partecipante del programma della De Filippi nonché di Temptation Island e del GF Vip. Elga è stata infatti ricoverata in ospedale: a dare notizia del perchè e delle sue condizioni è stata la stessa influencer.

Elga Enardu ricoverata in ospedale

Come d’uso per la coppia di sorelle da oltre 1 milione di follower, gli aggiornamenti su quanto è accaduto sono arrivati ai fan direttamente tramite le loro stories. Si è saputo così che Elga Enardu è stata ricoverata al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari, dopo essersi sentita male nel giorno della Befana; dopo gli esami di rito, Elga Enardu ha dichiarato che potrebbe aver avuto un’appendicite.

Nulla di sicuro però: “Ancora non è certa la diagnosi“.

Nel messaggio dall’ospedale, ha poi tranquillizzato i follower: “Però volevo dirvi che sto bene, non preoccupatevi, sono una roccia e supererò anche questa“.

Le critiche contro Elga Enardu

La sorella gemella dell’ex fidanzata di Pago, poi, ha condiviso un post in cui dice: “2021 mi hai gia messo alla prova, ma io sono una guerriera e credimi ti do un consiglio stammi lontano se hai cattive intenzioni, perché ti batterò sempre per lo meno ci proverò con tutta la mia forza“.

Parole, queste, che le sono costate alcune critiche da parte di chi la segue.

Dopo le dimissioni arrivate nella giornata di oggi, infatti, Elga ha potuto riabbracciare la sorella Serena, e da casa ha condiviso una serie di video in cui si rivolge ai detrattori. Non è piaciuta infatti la scelta di usare la parola “guerriera” per una cosa del genere.

L’influencer, però, ha ribadito che non è il caso di “fare a gara” a chi sta più male, e che lei condivide sia successi che problemi o momenti difficili.

Le sorelle Enardu nella bufera per una svastica

Non è la prima volta che le sorelle Enardu si confrontano con dure critiche, oltre che per le partecipazioni ai programmi e i loro sviluppi. Quest’estate, entrambe sono finite nella bufera per una foto assieme ad una torta con una svastica, ad un compleanno.

Un gesto goliardico nei confronti della “dittatoriale” festeggiata, hanno detto, ma il caos era già scoppiato. Tra le conseguenze di quegli scatti, un duro attacco da parte di Adriana Volpe e (ma non è stato accertato) un possibile atto vandalico contro l’auto di Serena Enardu.