Lunedì 11 gennaio. Su Rai 1 si comincia la settimana con lo spettacolo Penso che un sogno così… di Beppe Fiorello. Su Rai 3 Sigfrido Ranucci porta avanti le inchieste di Report. Su Mediaset l’appuntamento è con la casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dopo il grande successo teatrale, su Rai 1 approda l’adattamento televisivo dello spettacolo Penso che un sogno così… di Giuseppe Fiorello per la regia di Duccio Forzano. L’attore, grazie anche alla partecipazione di ospiti illustri, ha messo in piedi un racconto che intreccia 2 figure apparentemente distanti: quella del padre e quella del cantante Domenico Modugno.

Canzoni e ricordi, sorprese e dettagli si uniscono nella costruzione di una messa in scena che promette un intrattenimento unico e indimenticabile.

Su Rai 2 va in onda il film del 2018 L’uomo sul treno – The commuter. Michael McCauley, interpretato da Liam Neeson, è un assicuratore che da 10 anni prende lo stesso treno per andare a lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa seduta affianco a lui gli propone un gioco apparentemente innocuo: identificare un passeggero ‘fuori posto’.

Michael accetta la sfida ma, inavvertitamente, si ritrova coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe mettere in pericolo la sua vita e quella degli altri passeggeri del convoglio.

Questa sera Report, in onda su Rai 3 dalle 21.20, continuerà a parlare di emergenza sanitaria e della questione dell’acquisto di dispositivi di protezione che, pare, non essere stata del tutto limpida. Si viaggerà anche nel settore del gaming e delle strategie vincenti che hanno permesso alle grandi aziende di farsi sempre più pubblicità.

I canali YouTube di live streaming hanno conquistato una grossa fetta di pubblico e i gamer hanno giri d’affari stellari. Ragazzi e ragazzi hanno trasformato i videogiochi in un vero e proprio mestiere anche se in Italia ancora non esiste una vera legislazione ed un controllo effettivo sui loro guadagni.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Alle 21.44 comincia una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso della scorsa puntata, oltre all’eliminazione di Giacomo Urtis, non sono mancate le solite tensioni. Durante il confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet sono volate parole pesanti ed è anche giunta la diffida del programma da parte di Natalia Paragoni, fidanzata del concorrente Andrea Zelletta. Infine Andrea Zenga, concorrente che sino ad ora non si era fatto particolarmente notare, ha riservato parole molto dure verso il padre, l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga. La replica di ‘Spiderman’ non è tardata ad arrivare e questa sera scopriremo se tra i 2 ci sarà un confronto dentro la casa.

Su Italia 1 va in onda il film d’azione Mechanic: Resurrection.

Sugli altri canali

Su La7 va in onda il film Witness – Il testimone, un thriller diverso dai soliti, ambientato nell’America rurale popolata dagli Amish. Sulla stessa rete, alle 23.30, va in onda The Truman Show, un originalissima pellicola del 1998, quando ancora il Grande Fratello non esisteva…

Su Iris, per il ciclo Una storia vera, va in onda Men of honor – L’onore degli uomini, un film che racconta la storia del primo marinaio afroamericano a diventare capo palombaro della marina militare USA.

Infine sul canale 20 Mediaset va in onda Hunger Games, il film fantasy tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins che ha reso celebre la giovane attrice Jennifer Lawrence.

