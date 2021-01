Lunedì 25 gennaio. Su Rai 1 esordisce una nuova fiction, tra le più attese del 2021. Su Canale 5 invece continuano le dirette dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 comincia oggi una nuova serie in 6 episodi Il commissario Ricciardi, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella Napoli degli anni ’30, Luigi Alfredo Ricciardi è un tormentato e tenebroso commissario della Regia Questura. Ha ereditato dalla madre un dono che è anche una maledizione: riesce a percepire gli ultimi istanti di vita delle persone vittime di omicidi e violenze.

Il protagonista del poliziesco dalle sfumature noir è Lino Guanciale. Noto al grande pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a serie di successo come L’allieva e Che Dio ci aiuti, l’attore 41enne ha all’attivo anche diversi film e spettacoli teatrali. Le aspettative sono alte ma Lino Guanciale sembra non avere dubbi. In un’intervista rilasciata a TvMia ha dichiarato: “Questa fiction farà breccia nel cuore dei telespettatori, ne sono certo: è tratta da una serie di libri di grande successo e di certo anche il pubblico televisivo se ne innamorerà”.

Su Rai 2 andranno in onda 2 episodi della serie crime N.C.I.S. intitolati L’ultima a morire e Rimorsi.

Stasera su Rai 3, Report tornerà nuovamente sull’inchiesta rispetto al piano pandemico con nuovi documenti inediti e su quella che riguarda i vaccini anti-Covid ma non solo. Scopriremo chi è Salvatore Palella, il ‘re dei monopattini elettrici’ che stanno riempiendo le strade di mezzo mondo.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Anche questa sera la settimana comincia con una nuova diretta dalla casa più spiata d’Italia. Dalle 21.45 Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020/2021, il più lungo di sempre. I concorrenti sono ormai molto provati dai continui prolungamenti del reality ed alcuni, come Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta stanno pensando di abbandonare il programma. Anche Dayane Mello sta soffrendo la nostalgia della figlia. Intanto, per ravvivare le dinamiche della casa, la produzione sta pensando all’ingresso di un nuovo concorrente e, secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, potrebbe trattarsi di Alda D’Eusanio e del suo inseparabile ‘compagno’.

Su Italia 1 va in onda il film d’azione Safe.

Sugli altri canali

Su La7 comincia la settimana con il film Black rain – Pioggia sporca. Un poliziesco che esce fuori dai consueti moduli del genere, soprattutto per la splendida fotografia, la pregevole regia di Ridley Scott e l’interpretazione dei celebri attori Michael Douglas ed Andy Garcia.

Su TV8 va in onda Inferno, ultimo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai best seller di Dan Brown.

Chi ama le arti marziali questa sera non più perdere Dragon: la storia di Bruce Lee, il film autobiografico che racconta la vita e la misteriosa morte del celebre attore. L’appuntamento è su Iris alle 21.00.

