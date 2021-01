Ultimi colpi nella bufera scoppiata nelle ultime settimane tra Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato. Una polemica fatta di un batti e ribatti dentro la Casa del GF Vip, che ha quasi portato la Orlando ad abbandonare il reality. Nell’ultima puntata, la stessa conduttrice ha provato a metterci una pietra sopra; cosa ribadita anche dall’attuale marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, che ha rivelato di aver parlato direttamente con Roncato.

Accuse e polemiche tra la Orlando e Roncato

Sono settimane che si intrecciano i fili della polemica nata tra Stefania Orlando e Andrea Roncato.

A farle emergere, le dichiarazioni dell’attore su un presunto amante della Orlando al tempo del loro matrimonio. Voci che sono arrivate anche dentro la Casa e hanno sconvolto la conduttrice, che di fronte a quanto stava accadendo all’esterno era pronta a varcare la soglia e farsi squalificare. A fermarla è stato Tommaso Zorzi, l’amico pronto ad uscire insieme a lei.

Lunedì sera, nell’ultima puntata in onda, la Orlando ha ribadito il suo punto di vista: “Dopo 4 mesi che sono qua dentro, dopo non aver mai parlato del rapporto con Andrea, subire questa invadenza da parte sua sul mio percorso qua dentro mi ha fatto male“.

E ancora: “La cosa più bella tra noi non è stato tanto il nostro matrimonio, che è durato poco, ma è arrivata dopo, un’amicizia molto solida, una complicità, un volersi bene“. Da qui la perplessità della Orlando: “Quindi non capisco perché andare a parlare di fatti anacronistici del perché ci siamo lasciati“.

Interviene Simone Gianlorenzi e parla con Roncato

In tutto questo, ad agire da vero e proprio pompiere è sempre intervenuto il marito musicista Simone Gianlorenzi.

“Quello che non mi piace di questa situazione – aveva detto – è che queste campane si stiano ascoltando pubblicamente e a distanza, quando probabilmente basterebbe andare a cena una sera, noi quattro insieme“. Ora, il suo ruolo di paciere lo ha portato a sentirsi direttamente con Andrea Roncato. Lo ha rivelato lui in una puntata di Casa Chi.

A specifica domanda se si fossero sentiti in privato, Gianlorenzi ha risposto: “Mi ha telefonato, ci siamo sentiti e confrontati ed è stata una chiamata molto carina, gli ho mostrato la mia vicinanza“.

E ancora: “Ci siamo detti quello che pensavamo e lui ha concluso dicendo che tifa Stefania, dice non la fare uscire perchè sta passando un momento felice“. Poi, il marito della Orlando rivela: “Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme per chiarirci“.

Simone Gianlorenzi, il parere su Roncato

Prima ancora, il musicista ha spiegato il motivo che lo ha portato a chiedere pubblicamente di smettere di accanirsi contro l’ex marito della sua attuale moglie.

Gianlorenzi ha escluso che il casino sia scoppiato per una “poca praticità” di Roncato con la tv: “È un uomo di spettacolo e non credo sia uno sprovveduto. Se fosse successo a me che non lo faccio era plausibile“.

Il problema, per il musicista, sta altrove: “Credo che lui si sia rapportato con un mondo che conosce poco, i social, dove a volte è più importante il silenzio piuttosto che stare a rimarcare“. Roncato quindi non avrebbe gestito bene il sistema dei social: “Lo capisco, rispondendo a tono ha tirato fuori parole pesanti, neanche le pensa però con la rabbia, gli insulti, se non sei pratico rischi di fare una brutta fine.

Ho deciso di fargli sentire la nostra vicinanza“.

