L’isola dei Famosi sta per tornare dopo un anno di pausa. Manca poco più un mese prima che si accedano i riflettori sulla 15° edizione del reality solitamente ambientato in Honduras. L’Isola dei Famosi infatti partirà subito dopo il Festival di Sanremo, e in questi giorni le indiscrezioni sui nuovi naufraghi della tv sono numerosissime. Tanti sono i nomi che vengono accostati al programma, e sembra già certa la presenza di personaggi che sapranno fare presa sul pubblico.

L’Isola dei Famosi: quando inizia

Il primo appuntamento per L’isola dei Famosi 2021 è fissato per lunedì 8 Marzo in prima serata su Canale 5.

Per le prime puntate dovrebbe esserci un doppio appuntamento settimanale lunedì e venerdì, poi il reality proseguirà fino a Maggio. La prima novità della nuova edizione del reality è l’arrivo di una nuova conduttrice. Dopo 5 anni infatti non ci sarà più Alessia Marcuzzi: al suo posto arriva Ilary Blasi, già conduttrice del Grande Fratello Vip, ora nelle mani di Alfonso Signorini.

Cambia l’inviato: chi sostituisce Alvin

Grandi novità anche fra gli altri protagonisti dell’Isola dei Famosi: Alvin ha deciso di lasciare il suo ruolo di inviato, e secondo TvBlog il suo posto verrà preso da Ingrid Muccitelli.

E neppure saranno confermate Alda D’Eusanio e Alba Parietti, opinioniste nell’ultima edizione. Il loro posto potrebbe essere preso da Tommaso Zorzi, fresco dal successo come concorrente al Grande Fratello, e da Iva Zanicchi, che sarebbe stata preferita a Marisa Laurito.

Sembra dunque sfumata la possibilità di vedere come inviato l’attore turco Can Yaman, pare per via un richiesta economica troppo elevata. Altri nomi che erano circolati, e che sembrano ora meno probabili, sono quelli di Aurora Ramazzotti, Alessandra Mussolini, e Stefania Orlando.

TvBlog riporta per certa invece la presenza del pugile Clemente Russo, senza tuttavia precisare in quale ruolo, se come concorrente, ospite o in altra veste.

Chi saranno i nuovi naufraghi

I nomi più interessanti per L’Isola dei Famosi circolano però sui concorrenti. Fra le prime ad essere indicata come futura naufraga c’è stata, e il suo nome ancora resta fra i più probabili, Asia Argento. Un altro nome che circola già da qualche mese è quello di Giovanni Ciacci, ma l’indiscrezione sul costumista, ospite fisso di Barbara D’Urso, non sembra aver più trovato molte conferme negli ultimi giorni.

Nomi che vengono dati per certi sono invece quelli di Francesca Lodo e Amedeo Goria. Secondo TvBlog il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, con la quale proseguono gli screzi al Gf Vip, avrebbe accettato la proposta. E insieme a lui pare sarà presente anche Francesca Lodo, ex “letterina” a Passaparola e già concorrente a La Fattoria nel 2005.

Le voci su Elisa Isoardi

Sono tanti, in realtà, i vip che potrebbero diventare i nuovi protagonisti del reality di Canale 5.

Fra questi ci sarebbero la comica Valentina Persia, vista a La Sai L’ultima e in altri programmi Mediaset, e Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia Nuccetelli, entrambe concorrenti al Grande Fratello nel 2016.

Nelle ultime ore ha però preso quota la presenza di Elisa Isoardi, che sarebbe vicina a lasciare la Rai. Si parla poi anche di Akash Kumar, modello che ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2018 in coppia con Veera Kinnunen. Fra gli sportivi, sempre secondo TvBlog, sarebbe invece in corso una trattativa con l’ex calciatore Paul Gascogne.

