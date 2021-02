Da quando il figlio Andrea Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il noto padre nonché ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana, Walter Zenga, è finito nel vero e proprio occhio del ciclone.

Una bufera che non si arresta e che continua a rimbalzare da un programma di Mediaset all’altro: proprio domenica scorsa Zenga è stato ospite della d’Urso in quel di Live – Non è la d’Urso.

Continuano a circolare voci sul rapporto tra Zenga e due dei suoi 5 figli, Andre e Nicolò, nonché su Raluca Rebedea, la terza moglie dal quale sembrava essersi separato quando, stando alle ultime dichiarazioni di Zenga, così non sarebbe.

Walter Zenga e il rapporto con la terza moglie Raluca

Era l’inizio dello scorso ottobre quando appariva un post Instagram sul profilo di Walter Zenga in cui sembrava confermare voci insistenti sulla sua presunta separazione dalla terza moglie, Raluca Rebedea: “Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni“, scrive l’ex calciatore e allenatore.

“Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo – scriveva Zenga, ripreso dall’AdnKronos – Purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio“.

Andrea Zenga incontra Nicolò: ecco cosa è successo nella casa del GF VIP

Un post che come tutti ricorderanno, era stato poi rimosso nel giro di pochissime ore da Instagram scatenando domande, sospetti e soprattutto molta incertezza.

Tornato al centro dell’attenzione per la partecipazione del figlio Andrea al Grande Fratello Vip, è Zenga che sembra ora smentire in toto quella presunta separazione: “Non sono assolutamente separato da Raluca – dichiara Zenga al settimanale Oggi – Avevo messo un post che poi è stato rimosso dopo 8 ore. Sembra la sagra del padrino e non mi sembra il caso… Comunque non metterei mai qualcosa di brutto nei confronti dei miei figli sui social“.

L’assegno da 60mila euro ad Andrea e Nicolò

E se non sembra chiaro come stiano le cose tra Raluca e Zenga, marginalmente, emergono nuovi dettagli sul passato di Zenga e l’ex moglie Roberta Termali, la madre dei figli Nicolò e Andrea.

Secondo quanto pubblicato sulle pagine di Oggi, Walter Zenga avrebbe versato all’ex compagna una somma pari a 60mila euro che sarebbero poi stati divisi in maniera equa tra Nicolò e Andrea. Una domma pattuita dal Tribunale di Ancona a fronte della citazione in giudizio da parte dell’ex moglie per un “adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento dal 2001“.

