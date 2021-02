Venerdì 5 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? La serata di oggi propone al pubblico una grande varietà di intrattenimento. Su Rai 1 Il cantante mascherato, cavallo di razza della scuderia del servizio pubblico messo in campo per contrastare il successo del Grande Fratello Vip. Su La7 continua la stagione d’oro di Propaganda Live. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andrà in onda la 2ª puntata dello show più stravagante della tv, Il cantante mascherato. Dopo il colpo di scena della scorsa settimana ed il ritiro dei Ricchi e Poveri, Milly Carlucci ha rivelato, durante la puntata di lunedì pomeriggio de La Vita in Diretta, che la maschera di Baby Alieno avrà una nuova anima.

Stasera dunque si inizierà con lo spareggio mai disputato fra Baby Alieno e Pecorella. A chi toccherà rivelare la propria identità?

Su Rai 2 ritorna l’appuntamento con i medical drama. Alle 21.20 si comincia con The Good Doctor e, dalle 22.05, si proseguirà con 2 nuovi episodi di The Resident.

Su Rai 3 andrà invece in onda una nuova puntata di Titolo V.

Tema principale della serata: il lavoro. In sofferenza già da anni, il mondo dell’occupazione è alle prese con una crisi senza precedenti ed è il settore che più sconta gli effetti devastanti della pandemia. A farne le spese sono le categorie più fragili e meno tutelate: donne, giovani, precari e autonomi.

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. La puntata di lunedì ha visto l’eliminazione di Carlotta Dell’Isola. L’ex concorrente di Temptetion Island era stata una delle ultime Vip ad entrare nella casa ma l’amarezza per l’eliminazione non ha incrinato la gioia per quella che è stata una vera e propria vittoria. Proprio poco prima del verdetto, il fidanzato Nello le ha fatto la proposta di matrimonio. Intanto il ‘caso D’Eusanio’ continua ad essere al centro dell’occhio del ciclone.

Anche se la sua permanenza nella casa è salva, non tutti sono d’accordo rispetto alla mancata squalifica. A farsi sentire in particolare è stato l’ex concorrente Stefano Bettarini, a suo tempo eliminato proprio per aver utilizzato un linguaggio inappropriato.

Stasera su Italia 1 la squadra di Freedom – Oltre il confine ci porterà a Roma, sul colle Aventino, alla scoperta della storica casa di Traiano e in Sardegna, dove conosceremo uno degli ultimi uomini in grado di utilizzare sapientemente le erbe officinali.

Gli altri

E non è venerdì senza la compagnia di Diego Bianchi, Makkox e gli ospiti di Propaganda Live, in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma, come sempre in onda su La7.

20 Mediaset propone il film del 1991 Terminator 2: Il giorno del giudizio, secondo capitolo della saga con Arnold Schwarzenegger vincitore di 4 premi Oscar.

Continua la programmazione di Iris in omaggio al celebre attore e regista Clint Eastwood. Questa sera vanno in onda I ponti di Madison County e Potere assoluto.

