Sarebbe il corpo di Laura Perselli quello ripescato nell’Adige questa mattina, secondo le prime indiscrezioni. La donna è scomparsa insieme al marito Peter Neumair lo scorso 4 gennaio. Sembra quindi confermato che la coppia scomparsa a Bolzano sia vittima di omicidio, per cui è indagato il figlio, Benno Neumair, al momento detenuto in carcere in stato di fermo.

Ritrovato il corpo di Laura Perselli

Il cadavere di Laura Perselli, 68 anni, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco nell’Adige, sceso di livello di almeno 30 cm per i lavori in atto sulle dighe.

Il corpo, come riporta L’Adige, è stato rinvenuto a sud di Egna, tra San Floriano e Laghetti, dopo settimane di ricerche lungo il corso del fiume.

Nello stesso tratto proseguono ora le ricerche del marito Peter Neumair, 63 anni, scomparso insieme alla moglie. Il fiume è subito sembrato il luogo più probabile verso il quale si sono indirizzate le ricerche dei Carabinieri, anche per le tracce di sangue trovate sul ponte nei pressi di Vadena.

Coppia scomparsa a Bolzano: indagato il figlio

Benno Neumair, figlio della coppia, si trova al momento detenuto nel carcere di Bolzano con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Il 30enne è stato descritto dall’avvocato Flavio Moccia come “molto provato” e in attesa dell’interrogatorio, ma continua a dichiararsi innocente.

“Ha un carattere abbastanza forte, è provato sicuramente anche perché non si spiega ancora come mai non si siano trovati i genitori“, ha dichiarato ai giornalisti il difensore, “È tristissimo anche per questa sia situazione. Lui ha cercato di collaborare con i Carabinieri fin dal primo momento in maniera molto intensa“.

Secondo quanto riportato da Quarto Grado, che cita una fonte vicina alla famiglia, Benno Neumair avrebbe sofferto di un esaurimento mentre viveva in Germania insieme all’ex fidanzata, per cui è stato necessario il ricovero.

Approfondisci:

Coppia scomparsa a Bolzano: cosa si sa finora

Coppia scomparsa a Bolzano: chi è Benno, il figlio indagato per omicidio