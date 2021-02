Giulia Salemi, nota influencer italo-iraniana è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e in queste settimane è al centro di molti discorsi e non solo all’interno della Casa.

Nel corso dell’ultima puntata del talk show Casa Chi, infatti, a parlare di lei è stata una voce esterna al programma: Francesco Facchinetti, che ha rivelato un dettaglio inedito sul suo conto.

GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi anche fuori dalla casa

La lite fra Tommaso e Giulia non riesce proprio a lasciare indifferente nessuno, Alba Parietti compresa. Anche durante il talk show infatti gli ospiti sono stati chiamati a dire la loro su questo rapporto burrascoso. Dj Francesco non ha avuto dubbi in merito e ha decretato Tommaso il vincitore assoluto fra i due, spiegando come il giovane rappresenti in sé il programma.

Facchinetti è poi tornato a parlare di chi potrebbe portarsi a casa la vittoria del programma ammettendo di non credere che si tratterà di Zorzi. “Ne trarrà il più grande profitto”, ha però aggiunto il dj, prevedendo per lui un futuro di successo in qualsiasi caso.

L’opinione del Dj sulla “vippona”

“Pupo e Salemi appartengono alla stessa agenzia di management, infatti Pupo raramente ha attaccato la Salemi, quanto influisce questo sulla loro carriera?”, una domanda interessante quella di Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha infatti chiesto l’opinione di Francesco Facchinetti a proposito di questo dettaglio non noto a tutti. Il cantante non ha negato la possibilità che questo legame influenzi i loro rapporti all’interno delle dinamiche del GF e ha poi offerto una sua riflessione sulla ragazza.

“Giulia per me non è forte, è fortissima” ha affermato Facchinetti, ammettendo di notare una lei una “grande forza di volontà” e dichiarando di conoscerla da tempo. Poi il dj ha voluto lanciare un messaggio alla giovane anche se lei, chiusa dentro la Casa del GF Vip, non potrà per ora sentirlo. “Giulia basti te per poter realizzare quello che hai in testa!”, ha dichiarato Facchinetti sostenendo che a volte finisce con l’eccedere nel reality, nella sua attività sui social e nella sua vita quotidiana facendo fin troppi sforzi che le impediscono di ottenere i risultati sperati.

“Amore non corrisposto” fra Salemi e Facchinetti

“Lei è venuta da me a chiedere di lavorare un ‘pacco’ di volte – ha dichiarato Facchinetti svelando un dettaglio inaspettato – le ho sempre detto di no!”. Facchinetti lavora infatti da tempo come manager di numerosi artisti e, a quanto pare, in passato la sua opinione sulla Salemi era differente da quella attuale.

“Adesso avrei voglia io di lavorare con lei e lei mi ha detto di no – ha infatti spiegato, dimostrando di comprendere la scelta della ragazza – è il gioco delle parti, ci sta!”.

In conclusione, Facchinetti è tornato ancora una volta a ribadire il suo pensiero su quello che ha definito un atteggiamento di “overacting”, sottolineando come in realtà la ragazza non ne abbia bisogno.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO

TUTTO su GIULIA SALEMI

Francesco Facchinetti contro il noto personaggio “spilorcio”: “Fai pena!”