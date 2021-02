Venerdì 26 febbraio: su Rai 1 va in onda la finale de Il cantante mascherato. Insieme a Milly Carlucci e la giuria scopriremo chi si nasconde dietro i travestimenti. Su Canale 5 invece ci aspetta la penultima diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa ci aspetta questa sera in tv? Lo scopriamo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 ci aspetta la finale de Il cantante mascherato. Per l’occasione, le maschere rimaste in gara duetteranno con 4 cantanti professionisti. Anna Tatangelo si esibirà insieme a Lupo, Rita Pavone con Pappagallo, Cristina D’Avena con Orsetto e Red Canzian con Farfalla.

Indiscrezioni dicono che gli abbinamenti non sarebbero casuali e che anzi sarebbero stati pensati proprio per depistare la giuria e il pubblico. Nelle scorse settimane infatti molti avevano fatto il nome della ex moglie di Gigi D’Alessio come ‘anima’ della farfalla mentre quest’ultimo, secondo alcuni, si nasconderebbe sotto la maschera del lupo. Non ci resta che attendere questa sera per capire chi si nasconde dietro le maschere.

Su Rai 2 appuntamento con i medical drama. Alle 21.20 si comincia con Il Principio di Indeterminazione, 7º episodio della 4ª stagione di The Good Doctor.

Dalle 22.05, 2 nuovi episodi di The Resident intitolati Eventi avversi e Alto tradimento.

È un’Italia a 2 (o più) velocità quella fotografata in questi giorni rispetto alla somministrazione dei vaccini. Mentre in regioni come il Lazio e la Toscana si è già passati all’immunizzazione del personale scolastico, in altre come la Lombardia gli ultra 80enni sono ancora in attesa. Il problema riguarda le regioni o la gestione nazionale? Se ne parlerà questa sera su Rai 3 a Titolo V.

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Ultima puntata prima dell’attesissima finale del Grande Fratello Vip. Lunedì Andrea Zenga ha dovuto lasciare la casa e le tensioni si sono rese ancora più aspre a causa della nomination di Dayane Mello su Rosalinda Cannavò. Le reazioni non sono tardate ad arrivare e nella casa si è scatenata una furiosa lite che ha visto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando scagliarsi contro la modella brasiliana. A divertire il pubblico e ad alleggerire il clima della puntata di lunedì ci si è messo anche un topo (finto) che ha terrorizzato il conduttore facendolo scappare via dallo studio.

Chissà che cosa succederà questa sera e chi arriverà al 1º marzo insieme ai già certi finalisti Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Nell’ultima puntata di questa serie di Freedom – Oltre il confine, in onda stasera su Italia 1, Roberto Giacobbo ci porterà in Francia per scoprire i luoghi che raccontano le ultime ore dei Catari, eretici sterminati nel corso del ‘200.

Gli altri

Su La7 l’appuntamento come sempre è con le classifiche, la comicità, la musica e il racconto della settimana di Propaganda Live.

Su TV8 va in onda Spider-man 3. La vita sentimentale e lavorativa di Peter Parker sembrano andare a gonfie vele. Un giorno però sulla terra arriva un piccolo meteorite che, al contatto col suolo, inizia a sprigionare una strana sostanza nera. Quest’ultima finisce per attaccarsi alla tuta del supereroe. Da quel momento l’animo di Spider-man inizierà a cambiare, facendo emergere la sua parte peggiore.

E per il ciclo Nel segno di Clint, su Iris andrà in onda Dove osano le aquile.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP