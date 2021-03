Mercoledì 3 marzo: mentre su Rai 1 andrà in onda la 2ª serata del 71esimo Festival di Sanremo, canale 5 cerca di ‘sfoltire’ il copioso pubblico dell’Ariston con 4 nuovi episodi di DayDreamer – Le ali del sogno. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andrà in onda la 2ª serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si alterneranno gli altri 13 big in gara e le ultime 4 nuove proposte. Al termine della serata scopriremo la prima classifica generale e il nome dei giovani che rivedremo venerdì. La 1ª serata, andata in onda ieri, ha prodotto una prima classifica parziale, non priva di sorprese.

Al fianco di Amadeus stasera ci sarà la cantante Elodie e il trio de Il Volo si esibirà in un omaggio al grande maestro Ennio Morricone. Il pubblico è in attesa anche del 2º quadro di Achille Lauro che ieri ha incantato tutti con una performance sorprendente. E come annunciato dal conduttore solo un paio di giorni fa, anche Laura Pausini calcherà il palco dell’Ariston e canterà la canzone vincitrice dei Golden Globe Awards 2021.

Su Rai 2 sarà trasmesso il film in prima visione Rai 211 – Rapina in corso.

Chi l’ha visto? non si ferma neanche durante la settimana del Festival di Sanremo.

Dalle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli cercherà di fare chiarezza sui fatti di cronaca irrisolti e sulle sparizioni vecchie e nuove.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli (che vedremo sul palco del Festival di Sanremo venerdì 5 marzo) conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Su Canale 5 andranno in onda 4 nuovi episodi della soap DayDreamer – Le ali del sogno.

Infine su Italia 1 va in onda in prima tv Halloween. Nonostante si tratti dell’11º film della saga, si tratta del sequel diretto di Halloween – La notte delle streghe.

A 40 anni di distanza, Michael Myers è tornato ma questa volta Laurie Strode (unica sopravvissuta) è pronta alla resa dei conti.

Ottimi film sugli altri canali

Su Rai 4 andrà in onda il celebre e pluripremiato film di Quentin Tarantino Django Unchained.

Anche su Rai Movie sarà trasmesso un film universalmente apprezzato: alle 21.10 va in onda Edward mani di forbice.

Infine su Iris vi segnaliamo American Pastoral. Il film, tratto dal romanzo di Philip Roth premio Pulitzer nel 1998, segna il debutto alla regia dell’attore Ewan McGregor.

