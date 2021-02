Anche quest’anno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, alias Il Volo, saliranno sul palco dell’Ariston per deliziare gli spettatori con le loro voci ormai note anche fuori dai confini nazionali. Questa volta i ragazzi non prenderanno parte alla gara, ma saranno incaricati di portare in scena un omaggio al compositore che ha dato vita ad alcune fra le colonne sonore più apprezzate di sempre: Ennio Morricone.

L’ultimo Sanremo da concorrenti: un ricordo dolceamaro

Nonostante la giovane età dei componenti del trio, Il Volo ha già preso parte a ben due edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2015, i ragazzi si sono aggiudicati la vittoria con “Grande Amore”, mentre nel 2019 si erano classificati terzi con “Musica che resta”.

Proprio in quest’ultima occasione però il trio aveva dovuto far fronte ad alcune critiche spiacevoli.

Dopo essere stati accusati di aver scelto uno stile musicale vetusto rispetto alla loro età, i ragazzi erano rimasti profondamente delusi dal comportamento di alcuni giornalisti. Alcuni di loro, presenti nella sala stampa di Sanremo, avevano rivolto al trio pesanti insulti al momento della premiazione.

Colti di sorpresa e amareggiati, i componenti de Il Volo avevano poi scritto un lungo post per esprimere il loro dispiacere.

I ragazzi avevano inoltre chiarito come a pesare non fossero state tanto le critiche, quanto le offese gratuite.

Sanremo 2021: il tributo a Ennio Morricone

Ingoiato il boccone amaro, Gianluca, Piero e Ignazio sono pronti a salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo. Questa volta non si tratterà più di gareggiare fra i Big. Come fatto sapere dall’Ansa, Il Volo infatti sarà chiamato a rendere omaggio a Ennio Morricone, venuto a mancare la scorsa estate. La sua onorata carriera di compositore e il suo successo mondiale l’hanno portato negli anni a vincere prestigiosi premi, compreso un Premio Oscar.

Il trio interpreterà alcuni brani del Maestro, con un accompagnamento musicale d’eccezione. A fare da sfondo alle loro voci ci sarà l’Orchestra del Festival di Sanremo, che per l’occasione sarà diretta da Andrea Morricone, figlio di Ennio.

Il Volo e Ennio Morricone, un incontro fra passato, presente e futuro

Tra pochi giorni Il Volo interpreterà alcune delle numerosissime Melodie del Maestro, ma forse non tutti sanno che il legame con Morricone affonda le radici agli inizi della loro carriera. Ignazio, Piero e Gianluca avevano infatti condiviso con il compositore lo studio di registrazione Forum Music Village.

Nel 2011 invece erano stati ospiti di un suo concerto in Piazza del Popolo a Roma.

Proprio in quell’occasione il brano “E più ti penso” del trio canoro era stato eseguito in una versione inedita. Grazie a un accurato medley infatti, le note della canzone si erano fuse con le colonne sonore dei film “Malèna” e “C’era una volta in America”, entrambe firmate da Morricone.

L’incontro fra le opere di Ennio Morricone e le potenti voci de Il Volo non sembra destinato a concludersi con la loro partecipazione a Sanremo 2021.

La loro esibizione infatti sarà solamente un’anticipazione di un evento programmato per il prossimo giugno. “Il Volo tribute to Ennio Moriccone”, così si chiamerà il concerto-evento che i tre ragazzi vogliono dedicare al compianto compositore.

Entro la fine del 2021 inoltre, il trio ha intenzione di pubblicare anche un album che avrà il medesimo titolo dello spettacolo in programma e che sarà distribuito in tutto il mondo.

L’annuncio su Instagram: il trio “vola” a Sanremo

Con comprensibile emozione, anche i ragazzi de Il Volo hanno ufficialmente annunciato la loro partecipazione a Sanremo in veste di ospiti.

Nelle scorse ore infatti, sul loro profilo Instagram è comparsa un’immagine che ritrae tutti e tre sorridenti e abbracciati.

“Siamo lieti ed onorati di comunicarvi che mercoledì 3 Marzo saremo ospiti al FESTIVAL DI SANREMO!” hanno scritto i ragazzi, quasi a voler urlare quella che nelle loro stories definiscono una “Big News!”. Svelata quindi anche la serata in cui il trio renderà omaggio a Morricone.

“Vogliamo ringraziare Amadeus per averci invitati– concludono i ragazzi, prima di fare una promessa- sarà un’esibizione bellissima e piena di emozioni a cui non vediamo l’ora di partecipare!