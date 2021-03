Eleonora, Beatrice e Ludovica Valli sono fra le influencer più amate del momento. Le tre giovani donne sono sorelle, ma a unirle non c’è solamente un legame di sangue. Tutte infatti amano condividere con i follower la loro quotidianità fra moda, famiglia e grandi eventi che le vedono protagoniste. Fra loro i rapporti non sarebbero sempre stati distesi, ma proprio in queste ore la nascita della prima figlia della più giovane delle tre sembra averle unite ancor di più.

Da Uomini e Donne ai social, ma non solo

Gli storici fan di Uomini e Donne non possono non conoscere le sorelle Beatrice e Ludovica Valli.

Proprio grazie alla trasmissione infatti, la prima ha conosciuto l’attuale fidanzato e futuro marito Marco Fantini, mentre la seconda dopo un lungo corteggiamento aveva scelto di uscire dal programma mano nella mano con Fabio Ferrara. Spenti i riflettori del programma di Maria De Filippi, entrambe le ragazze hanno intrapreso una carriera come influencer. Presto oltre ai loro nomi, su Instagram è comparso anche quello di un’altra Valli: Eleonora. La maggiore delle sorelle è la sola a non avere mai partecipato a Uomini e Donne e la sua attività come influencer è strettamente connessa alla sua famiglia, che spesso l’accompagna nei suoi post.

Le sorelle Valli sono nate in provincia di Reggio Emilia, dove hanno vissuto insieme fino all’uscita di casa di Beatrice divenuta mamma ad appena 17 anni. Con loro c’è sempre stata la madre, mentre il padre se ne è andato via di casa quando ancora erano bambine lasciando in loro una grande sensazione di vuoto.

Eleonora Valli, la mamma social

Eleonora Valli è la meno nota al grande pubblico delle tre sorelle. La giovane ha 27 anni ed è mamma di due bambini, Carlo Alberto e Ludovica Allegra, entrambi avuti con il compagno Luca Babbini. La ragazza ha trovato il successo come web influencer e sul suo profilo Instagram da 297 mila follower pubblica quotidianamente immagini e video che la ritraggono in compagnia dei suoi figli.

Proprio la scelta di condividere la sua esperienza di neomamma, in occasione della nascita del primo figlio, le ha permesso di incontrare il favore del pubblico, acquisendo in breve tempo sempre più follower. Molte sono mamme come lei, mentre altri sono semplicemente grandi fan della famiglia Valli e della sempre più numerosa generazione in arrivo. Eleonora assomiglia molto alle sorelle Beatrice e Ludovica, ma tutte e tre si distinguono per personalità e carriera scegliendo la strada dell’indipendenza.

Beatrice Valli, il sogno avverato di un grande amore

Sentendo da sempre la mancanza della figura paterna, Beatrice Valli (classe 1995) è stata la prima ad allontanarsi da casa quando ancora 17enne per seguire l’amore diventando mamma di Alessandro, avuto dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Conclusa questa prima relazione, la giovane donna ha deciso di concedere all’amore una seconda possibilità, presentandosi a Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Marco Fantini. Il grande feeling fra i due si è trasformato nel tempo in un grande amore e attualmente Marco e Beatrice vivono insieme nella loro casa a Milano.

Il ragazzo è divenuto come un secondo padre per Alessandro e con la Valli ha avuto altre due bambine: Bianca e Azzurra.

Entrambi lavorano nel mondo dei social e collaborano spesso con grandi nomi del mondo della moda. Fra le loro apparizioni si ricorda anche la passerella di Dolce e Gabbana, dove sono apparsi mano nella mano. Fantini ha chiesto a Beatrice di sposarlo in occasione di un loro viaggio a Parigi, ma l’attuale situazione di emergenza pandemica ha momentaneamente bloccato l’organizzazione dell’evento.

Beatrice nel frattempo pensa già alla possibilità di diventare mamma per la quarta volta.

Ludovica Valli, neomamma con il suo Gianmaria

Classe 1997, Ludovica è la minore delle sorelle Valli. Essendo la più piccola ha sofferto ancor più delle sorelle per l’assenza del padre e si dice molto legata alla famiglia, in particolare alla nonna Rena. Appena 18enne, la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e intraprende una relazione con il corteggiatore Fabio Ferrara. Il loro rapporto tuttavia è durato poco, terminando in occasione del programma Temptation Island.

Dopo le relazioni con Federico Accorsi, con il cantante Briga e con il calciatore Antonio Mirante, Ludovica ha ritrovato l’amore in Gianmaria Di Gregorio, agente immobiliare di Ibiza, classe 1983. La giovane donna si mostra spesso sorridente al suo fianco sui suoi profili social e proprio via Instagram i due hanno dato l’annuncio di essere in dolce attesa. La ragazza ha condiviso le sue sensazioni da futura neomamma con i suoi follower e proprio in queste ore ha comunicato una lieta notizia: è nata la sua primogenita, Anastasia Ludovica.

I litigi fra sorelle: fra sospetti e verità

In queste ore Beatrice e Eleonora hanno condiviso con gioia sulle loro stories Instagram la notizia della nascita della piccola Anastasia, figlia della sorella Ludovica. I gesti di affetto fra le sorelle Valli però non sembrerebbero essere così tanto frequenti e c’è chi teme addirittura che le tre non siano in realtà in buoni rapporti. Quando Ludovica ha annunciato la sua gravidanza, per esempio, i suoi follower non hanno mancato di farle notare che nessuna delle altre due aveva manifestato pubblicamente felicità per la notizia. “Chiedete a loro” era stata la risposta sbrigativa della giovane a chi chiedeva spiegazioni.

Beatrice e Eleonora hanno vissuto un legame molto stretto da bambine, per via della vicinanza d’età. Quando Ludovica ha scelto di andarsene di casa a soli 18 anni, per cercare la sua indipendenza spaventata dalla malattia della madre, le due sembrerebbero non averla compresa fino in fondo.

In passato inoltre alcuni fan avevano rimproverato a Ludovica di mostrarsi raramente in compagnia dei nipoti, ma la ragazza questa volta era stata molto decisa nella risposta. “Amo i miei nipoti tutti e tre allo stesso modo” aveva messo in chiaro la ragazza, spiegando che la scelta di non mostrarli spesso in fotografia dipendeva dalla volontà dei loro genitori e non influiva in alcun modo sul suo affetto.

A parlare una volta per tutte del rapporto fra le sorelle Valli infine era stata Eleonora, che qualche settimana fa ha raccontato fra le sue stories del legame che le unisce. “Io vado d’accordo con entrambe ma al tempo stesso ci litigo come fanno tutte le sorelle” ha dichiarato la giovane mamma, mettendo a tacere ogni voce su possibili asti familiari.