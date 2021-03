A poche ore dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, arrivano le prime anticipazioni sul reality. A quanto pare, gli autori sembrano avere intenzione di stupire il pubblico con alcune interessanti novità. Dalla Parasite Island alla divisione dei concorrenti in due fazioni, tutto è stato pensato per soddisfare il pubblico con una varietà di nuove proposte.

Le novità dell’ultima settimana: tra opinionisti e sostituzioni fra i naufraghi

Il pubblico di Canale 5 ha appena visto chiudersi le porte della Casa del Grande Fratello Vip ed è già pronto a “volare” alle Honduras con i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Negli scorsi mesi sono state diffuse molte voci a proposito dell’esotico reality e alcune di queste hanno trovato conferma solamente nell’ultima settimana.

Dopo un lungo periodo di ipotesi e di “presunti no” infatti la rete Mediaset ha annunciato che Tommaso Zorzi sarà uno dei tre opinionisti del programma. Il giovane siederà al fianco di ben due colleghe impegnate come lui in questo importante ruolo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Almeno per il momento però, la moglie del deejay Afrojak dovrà partecipare al programma da casa, perché risultata positiva al Coronavirus.

Proprio in queste ore invece si è parlato di una sostituzione fra i naufraghi. Come già annunciato, l’ex Miss Italia Carolina Stramare non potrà partecipare al reality per “problemi familiari” e al suo posto ci sarà l’influencer Miryea Stabile. Mentre il conto alla rovescia si sta per concludere, spuntano nuovi dettagli e la curiosità dei fan dell’Isola sale alle stelle.

“Doppia Isola”, una dura prova per due concorrenti

Gli amanti del reality condotto da Ilary Blasi rimarranno sicuramente soddisfatti nell’apprendere la notizia che riguarda quella che sarà chiamata la “Parasite Island”, letteralmente l’ “Isola dei Parassiti”.

Questa novità sembrerebbe essere stata pensata come una sorta di esperimento di sopravvivenza, a cui parteciperanno solo alcuni dei concorrenti. Non è chiaro se la produzione abbia previsto che i naufraghi entrino a rotazione in questa particolare isola, ma per ora sono già noti i nomi dei due concorrenti che inizieranno da qui il loro percorso.

La coppia sarà infatti composta da Ubaldo Lanzo, consulente di immagine, e Fariba Tehrani, la madre dell’ex vippona Giulia Salemi. Per potersi unire ai restanti naufraghi, i due concorrenti dovranno superare alcune prove, ritenute per loro particolarmente complesse.

Entrambi infatti non sembrerebbero incarnare il tipico ideale di “naufrago”. A supervisionare sulle loro esperienze quotidiane invece ci sarà Marco Maddaloni, judoka vincitore dell’Isola dei Famosi 2019.

Concorrenti divisi in due fazioni: Buriňos e Rafinados

Oltre ai 2 concorrenti che inizieranno la loro avventura nell’Isola dei Parassiti, saranno 16 i naufraghi protagonisti della nuova edizione del reality: Vera Gemma, Brando Giorgi, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Beppe Braida, Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Angela Melillo, Akash Kumar, Simone Paciello, in arte Awed, Daniela Martani e Miryea Stabile.

Da quanto emerso nelle ultime ore però, l’Isola dei Famosi ha già individuato un criterio per creare la primissima divisione in gruppi all’interno del programma. Prima ancora che siano le amicizie o gli asti reciproci a provocare delle separazioni fra i naufraghi infatti, Ilary Blasi comunicherà una categorizzazione scelta dagli autori.

Pur vivendo sulla stessa spiaggia, i concorrenti saranno divisi in due gruppi opposti. Da un lato ci saranno i Buriňos, genuini e semplici e dall’altro i Rafinados, dotati di maggiore classe e forse anche più esigenti.

Non è ancora chiaro secondo quali criteri i concorrenti verranno inseriti all’interno di ciascuno dei due gruppi, ma è probabile che le loro caratteristiche comportamentali possano essere determinati. Entrambi i gruppi saranno comunque chiamati a compiere le medesime mansioni. Tutti dovranno superare prove e occuparsi personalmente di individuare giorno dopo giorno cibo e riparo dalle intemperie.

Ilary Blasi si schiera: “A mio agio tra i burini”

Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice del reality ha dichiarato di non avere dubbi a proposito delle due fazioni. Se mai fosse chiamata a partecipare al programma in veste di naufraga infatti, Ilary Blasi si schiererebbe senza esitazioni da una delle due parti. “Mi sentirei molto più a mio agio tra i burini – ha affermato, prima di definirli – de core e de panza, come diciamo noi. Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha raffinato un pochino…”.

Come votare all’Isola dei Famosi

Chi segue con passione il programma sarà contento di sapere che saranno resi attivi ben 4 modi per sostenere il proprio concorrente preferito. Per lasciare che il pubblico possa decretare il più possibile le sorti dei naufraghi infatti il televoto sarà attivato via App Mediaset Play, via Smart Tv, via SMS e via Sito Web del reality.