Dayane Mello è stata una delle concorrenti più seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le occasioni per scoprire tutti i lati del suo carattere non sono certamente mancate: dai flirt alla perdita dell’amato fratello, dai sentimenti alla strategia, le situazioni che l’hanno vista protagonista sono state davvero molte. Ora che è tornata a vivere la sua quotidianità nella “mondo reale”, la modella ha risposto sui social a qualche curiosità sui suoi progetti futuri, lasciando spazio anche alla vita privata.

Dayane Mello, nuovo GF Vip in vista?

Ospite a Casa Chi, Dayane Mello ha risposto alle domande dei giornalisti che si sono fatti portavoce delle curiosità dei fan della ragazza, intervistandola a proposito della sua vita presente, passata e futura.

Il primo a rompere il ghiaccio è stato Gabriele Parpiglia che ha chiesto a Dayane delucidazioni sulla voce che la vorrebbe presto impegnata in un programma televisivo in Brasile. “Mi hanno chiesto di fare Big Brother Brasile– ha ammesso- ovviamente non mi sembra il caso dopo 6 mesi chiusi in una casa, ho detto che potrei arrivare lì fare un 10 giorni, scatenare un po’ l’inferno e andarmene via!”. A frenare la modella vi sarebbe in particolar modo il bisogno di trascorrere del tempo con la figlia Sofia, che ha già sofferto molto durante la sua permanenza al Gf Vip.

La modella ha invece dato una risposta affermativa per quanto riguarda la sua partecipazione al prossimo video musicale di Cristiano Malgioglio. “Partecipo al video di Cristiano Malgiolio– ha confermato- è una persona a cui tengo tanto, una persona stupenda”.

Dayane Mello e gli amici

La giornalista Azzura Della Penna ha preferito invece sondare la vita privata della giovane donna. A destare la sua curiosità è stato infatti l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, in compagnia di Giulia Salemi.

Della Penna le ha domandato se nella foto che ritrae le due amiche intente a darsi un bacio vi fosse un velato riferimento a un momento divenuto iconico nel corso della sua partecipazione al reality.

Dayane Mello e Giulia Salemi in un post per celebrare la loro amicizia

Fonte: Instagram

Proprio nella casa infatti Dayane aveva baciato in modo molto simile l’allora amica del cuore Rosalinda Cannavò. “Per me il percorso è finito e le cose che veramente restano sono l’amicizia” ha risposto l’ex vippona, senza confermare, né smentire l’ipotesi della giornalista.

Dall’elenco delle persone che attualmente lei ritiene amiche tuttavia, è evidente come manchi proprio il nome di Rosalinda. “In questo momento ho un legame molto grande con Giulia, con Pierpaolo, con Giacomo, con Cristiano, con Denis, con Samantha, con Carlotta, con Sonia” ha infatti affermato.

“Non è detto che non parli anche con Rosalinda– ha aggiunto infine- parlo anche con Rosalinda, però quello che io provo con Giulia è un’amicizia diversa, qualcosa di più complice”. “Giulia è una persona e Rosalinda e un’altra” ha affermato, sostenendo di avere comunque intenzione di incontrare l’attrice quando sarà possibile.

Questioni di cuore dentro e fuori il Gf Vip: da Rosalinda a Leonardo Di Caprio

Dayane è stata poi messa in difficoltà dalla domanda di Valerio Palmieri, che le ha chiesto se qualcuno all’interno della casa fosse riuscito a farle battere il cuore.

“Difficile rispondere a questa domanda ovviamente se veramente mi fosse piaciuto qualcuno che era molto simile a me, mi sarei buttata in una relazione, però io non ho trovato nessuno che mi ha fatto battere il cuore” ha dichiarato. La Mello ha poi citato proprio la storia con Rosalinda come la sola relazione capace di farla emozionare maggiormente, pur non avendola portata a perdere la testa.

All’interno della casa insomma, Dayane sembra aver sentito la mancanza di qualcuno realmente in grado di farla innamorare. Scherzando su questo argomento, la ragazza ha fatto riaffiorare i ricordi di un passato felice in compagnia di un attore Hollywoodiano. “Io Di Caprio ho avuto la fortuna di conoscerlo, di essere amica sua- ha raccontato- sono stata a casa sua a Los Angeles”. Proprio con il protagonista di Titanic, Dayane avrebbe condiviso momenti molto belli, ma solo in amicizia poiché l’attore era già impegnato con un’altra donna.

Dayane e Rosalinda: “La gente non l’ha capita”

Una delle domande più pungenti a cui Dayane ha dovuto rispondere è stata sicuramente quella riguardante la sua relazione con Rosalinda. Chiamata a condividere la sua opinione su ciò che l’attrice potrebbe aver provato per lei, la modella ha messo in dubbio il suo personaggio. “Rosalinda la gente non l’ha capita” ha dichiarato “forse è per questo che sono ancora qua, cercando di capire che persona è” . Scegliendo di non esprimere un giudizio in merito ai sentimenti provati dalla ragazza, Dayane ha quindi ammesso di credere di non sapere davvero chi è e di vedere in lei molte personalità.

Rosalinda e Andrea Zenga: “Non mi convince molto la loro storia”

Anche le perplessità sulla storia fra Rosalinda e Andrea Zenga, che Dayane non ha mai del tutto nascosto, sembrerebbero essere tutt’ora irrisolte. “Non mi convince molto la loro storia perché per me è stato un modo di far parlare di sé negli ultimi 10 giorni” ha affermato, sostenendo di vedere nel loro rapporto un tentativo di ottenere visibilità. “Quella chimica lì io non l’ho mai vista– ha aggiunto- vedremo cosa succederà, io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che la coppia è felice, ma non so se è proprio così, bisogna vedere nel letto come va!”.

Nonostante Dayane si ritenga ancora amica di Rosalinda inoltre, non sembra essere particolarmente interessata a ottenere da lei dettagli sulla sua relazione. Come da lei raccontato infatti, sono ben poche le domande che la modella ha posto alla Cannavò sul suo rapporto con Zenga.

Dayane felice al fianco di un uomo: “Forse ho trovato un fidanzato”

Conclusa la parentesi Grande Fratello, Dayane ha ammesso di aver trascorso l’ultimo periodo con una persona in particolare. “C’è qualcuno– ha dichiarato sorridendo- parliamo di una persona che è da più di 10 anni che va e viene dalla mia vita”.

“Come mai se ne va?” ha domandato curiosa Azzurra Della Penna. “Io e questa persona ci conoscevamo, lui era piccolo, io ero piccola, avevo 19 anni e poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuta una figlia” ha raccontato la ragazza, palesando l’incompatibilità delle loro vite in passato. “Adesso come mai forse ho trovato il fidanzato” ha infine ammesso contenta, destando l’entusiasmo dei suoi interlocutori, che le hanno chiesto di sapere di più.

Rivolgendosi a Gabriele Parpiglia, Dayane ha dichiarato: “Gabriele dopo ti racconto”. Per rispondere alle richieste di avere il numero del ragazzo o una sua immagine, la ragazza ha infine aggiunto “Se io ti mando questa foto succede un macello!”.