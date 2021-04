Sabato 1 maggio andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 20, che è stata registrata giovedì 29 aprile. La tensione è sempre più alta per i concorrenti, che sentono avvicinarsi il momento della finale. Anche questa settimana uno dei ragazzi dovrà dire addio alla scuola e sembra proprio che dopo l’eliminazione di un cantate questa volta sarà la categoria “ballo” a perdere uno dei suoi rappresentanti.

Amici, la prima manche: Pettinelli e Peparini rompono il ghiaccio

Le ultime puntate del serale di Amici di Maria De Filippi si sono aperte sempre a favore della squadra rappresentata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Il duo di coach è infatti stato sorteggiato per più sere di fila, ma come riporta Il Vicolo delle News per questa volta la sorte ha scelto di premiare la coppia Pettinelli/Peparini. Le due insegnanti decidono di sfidare l’altro duo tutto al femminile, dunque Lorella Cuccarini e Arisa.

La manche inizia con una “falsa partenza”: in settimana Tancredi non aveva accettato il guanto di sfida proposto dalla Pettinelli per valorizzare la capacità canore del suo allievo Aka7even e la giuria è quindi chiamata a valutare l’idoneità della prova. I 3 giudici valutano la richiesta di cantare Hallelujah avanzata dalla conduttrice radiofonica come inadatta per Tancredi e confermano quindi l’annullamento della sfida.

I due ragazzi cantano “Another one bites the dust”, su cui entrambi hanno scritto delle barre e Tancredi vince. La seconda sfida ha come protagonisti Samuele e Alessandro, chiamati a ballare improvvisando e il primo vince, dimostrando così di aver ritrovato l’ispirazione che credeva aver perso. Alessandro balla anche nella terza prova, sfidando Giulia in una coreografia pensata per testare la versatilità di entrambi. Giulia si porta a casa la vittoria, mentre il ballerino conclude la manche finendo al ballottaggio.

Amici, seconda manche: gli inediti conquistano pubblico e giuria

Per la seconda manche la coppia Peparini/Pettinelli decide di sfidare Rudy Zerbi e la Celentano. I primi a sfidarsi sono i cantanti Aka7even e Deddy e proprio quest’ultimo si aggiudica il punto della prova. La seguitissima coppia Sangiovanni-Giulia è protagonista di una sfida canto contro ballo. Il ragazzo si esibisce con il suo inedito “Malibù”, che sembra non convincere da subito Stefano De Martino. Il giudice gli avrebbe infatti chiesto di ripetere una parte del brano, per poi scegliere di affidare proprio a lui il suo punto, contribuendo alla sua vittoria della prova.

Il Vicolo delle News non spiega al momento cosa è successo nel corso della terza prova e non è quindi chiaro se la seconda manche del settimo serale non l’abbia prevista. Solamente domani sera sarà possibile scoprire qualcosa di più. Sembra comunque che la manche si concluderà con Samuele al ballottaggio. Il ballerino perderà infatti contro Giulia che si esibirà con i tacchi sul brano “Ice ice baby” e contro Aka7even che canterà “Loca” insieme ai suoi fan presenti in studio.

Amici, ultima manche: la polemica di Rudy Zerbi

Aka7even è protagonista anche della terzultima prova, un guanto di sfida contro Sangiovanni, che vince.

Rudy Zerbi critica duramente le barre scritte da Aka per questa prova, accusandolo di aver copiato Frah Quintale e Guè Pequeno, ma la Pettinelli ribatte con prontezza. Pare infatti che la donna abbia preparato un’analisi della variazione scritta da Sangiovanni, accusandolo a sua volta di scarsa originalità. Giulia è la vincitrice della seconda sfida, in cui interpreta “Jerusalema” in chiave hip hop contro Deddy che porta invece “Destri” di Gazzelle. La ballerina Serena perde invece contro Aka7even nel corso dell’ultima sfida della manche e finisce anche lei al ballottaggio.

Un ballerino in meno nella scuola di Amici

Il ballottaggio finale riguarda quindi 3 dei 4 ballerini della scuola. Serena si salva subito, mentre Alessandro e Samuele si contendono il banco nella scuola. Uno dei due ballerini dirà addio al suo sogno di aggiudicarsi il premio finale.

I possibili ospiti e l’insolito “guanto di sfida” di Zerbi

Sembra che la scelta degli ospiti del settimo serale sia ricaduta su volti già molto noti all’interno del talent. È previsto infatti il ritorno di Giordana Angi, ex concorrente del talent e anche quello di Loredana Berté, che in passato è già stata ospite di Maria De Filippi. Potrebbe infine tornare anche Nino Frassica, già ospite dell’ultima serata, ma si attendono conferme.

Nel corso della puntata inoltre Rudy Zerbi sembra aver proposto un bizzarro “guanto di sfida” fra coach, rivolto ad Arisa e Lorella Cuccarini. Pare infatti che l’uomo abbia sfidato le due in una gara “senza veli” dicendosi pronto a rimanere in boxer, se loro avessero accettato di mostrarsi in bikini. In seguito al comprensibile rifiuto delle due donne, Zerbi avrebbe optato per la seconda opzione: una gara di ballo. Sembra che proprio le due donne abbiano vinto la prova.

