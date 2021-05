Ignazio Moser è da poco diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi, smentendo così le voci che vedevano nella fidanzata Cecilia Rodriguez un ostacolo alla sua partecipazione. Proprio la modella argentina è entrata al centro del gossip in queste ore, per via di alcuni scatti che la ritraggono in compagnia di un altro noto concorrente dei reality nostrani: Pierpaolo Pretelli. Le foto che li mostrano insieme hanno già fatto il giro del web.

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli: colazione fra amici o incontro romantico?

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli hanno alle spalle numerose esperienze nei reality show italiani, eppure sembrerebbero non badare sempre al rischio di essere spiati dagli occhi indiscreti delle telecamere.

I due infatti sono stati ripresi a Milano nel corso di una colazione. A “beccare” l’insolita coppia è stata la pagina Instagram privata whoopsee.it, che ha diffuso un filmato che in breve tempo ha fatto il giro del web. Cecilia e Pierpaolo si sono incontrati di mattina e insieme a loro c’era un altro ragazzo, probabilmente loro amico e il jack russel della ragazza, Aspirina.

I due hanno chiacchierato a lungo, ma non è chiaro quali siano stati gli argomenti affrontati.

Dopo un po’ di tempo entrambi si sono alzati dal tavolo e si sono scambiati due amichevoli baci sulle guance prima di separarsi.

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli: il motivo del loro incontro

Al momento non si conosce il motivo dell’incontro fra Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli. Come riporta Novella 2000, però l’ex velino è molto amico di Ignazio Moser e inoltre in questi giorni si troverebbe a Milano per festeggiare i 2 mesi dall’inizio della relazione con la fidanzata Giulia Salemi. È possibile quindi che i due si siano incontrati per parlare del fidanzato di Cecilia, che lei sembrerebbe aver lasciato partire dopo molti tentennamenti.

Non è inoltre da escludere che i ragazzi abbiano organizzato questo appuntamento per discutere di questioni professionali. Viene infatti da pensare che se davvero Cecilia e Pierpaolo avessero avuto qualcosa da nascondere, probabilmente il loro incontro si sarebbe svolto il più possibile lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Cecilia Rodriguez sulla partecipazione di Ignazio all’Isola

Come mostra il video pubblicato da whoopsee.it Cecilia ha risposto anche a qualche curiosità sull’Isola dei Famosi. Sulla sua possibile partecipazione al reality sembra avere le idee molto chiare.

A chi le ha chiesto se prossimamente la vedremo all’Isola infatti ha risposto con un deciso “certo!”. La modella ha voluto però precisare che la sua sarà solamente una partecipazione come ospite, per sostenere il fidanzato. “Non sull’Isola proprio– ha spiegato- sono già stata all’Isola!”.