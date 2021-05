A Uomini e Donne è giunto il momento delle scelte in vista della chiusura del programma. Il dating show potrebbe tenere compagnia ai suoi fedeli spettatori ancora per poco. Pare infatti che la stagione 2020/2021 si potrebbe concludere prima dell’arrivo dell’estate.

Uomini e Donne verso la conclusione

La primavera porta aria di cambiamenti in Mediaset. Nelle prossime settimane infatti vedremo la conclusione di alcuni dei programmi più amati dai telespettatori. Amici di Maria De Filippi è ormai giunto al momento della semifinale, che andrà in onda questo sabato. L’Isola dei Famosi potrebbe invece durare qualche giorno in più del previsto, tenendo compagnia al pubblico fino al 2 giugno.

Anche la produzione di Uomini e Donne ha pensato a quando mettere la parola “fine” a quest’edizione e sembra ormai aver individuato una data. Come ogni anno, il dating show “andrà in vacanza” e i suoi spettatori potranno contare su un altro programma avente al centro le storie d’amore dei suoi concorrenti: Temptation Island.

La data dell’ultima puntata di Uomini e Donne

Stando a quanto riportano numerose testate di gossip, Davide Maggio avrebbe diffuso interessanti informazioni sulla data dell’ultima puntata di Uomini e Donne.

Il programma non si concluderà nei primi giorni di giugno come è spesso accaduto in passato, ma prima. L’ultima puntata di Uomini e Donne dovrebbe infatti andare in onda il 28 maggio. Nel pomeriggio dell’ultimo venerdì del mese quindi, Maria De Filippi saluterà tronisti, cavalieri, dame e corteggiatori e darà appuntamento al suo fedele pubblico per il prossimo settembre.

Un mese di “scelte” a Uomini e Donne

Se la data conclusiva del dating show venisse confermata, i protagonisti della trasmissione avrebbero solamente più 3 settimane per affrontare il tanto atteso momento della “scelta”.

Le anticipazioni diffuse in questi giorni danno per presa la decisione della tronista Samantha Curcio e dopo di lei toccherà anche a Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone.

Anche i protagonisti del Trono Over giungeranno alla scelta definitiva. Nei prossimi giorni inoltre, lo studio accoglierà una coppia uscita qualche mese fa dal programma e attualmente in crisi. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua stanno infatti vivendo la loro storia d’amore lontani dai riflettori, ma qualcosa tra loro sembra non funzionare.

Rimangono ancora forti incertezze per quanto riguarda Gemma Galgani. Sembra infatti che la dama torinese non sia al momento confermata per la prossima edizione e chissà che non decida di dare l’annuncio ufficiale del suo abbandono al programma proprio durante l’ultima puntata.

Approfondisci

Commento alla puntata di Uomini e Donne del 5 maggio, Maria De Filippi infuriata: “Qual è il tuo problema?”

Anticipazioni Uomini e Donne 6 maggio: una previsione di Gianni Sperti e Tina Cipollari si avvera