Eleonora Daniele sta per festeggiare il primo anno di vita della sua piccola Carlotta, e la conduttrice di Storie italiane, oggi 44enne, ha parlato a Diva e Donna di un sogno condiviso con il marito, Giulio Tassoni. I due sembrano trovarsi particolarmente a proprio agio nei panni di genitori.

Eleonora Daniele e il primo anno di Carlotta

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si preparano a festeggiare il primo compleanno di Carlotta, la primogenita nata il 25 maggio 2020. Dopo aver annunciato il battesimo, rinviato a causa dell’emergenza Covid, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna la conduttrice ha parlato di un grande sogno condiviso con il marito.

“Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”. Il bilancio di quello che la stessa conduttrice ha definito “l’anno più bello” della sua vita è decisamente positivo: “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”.

Eleonora Daniele, Giulio Tassoni papà amorevole e presente

Come racconta Eleonora Daniele nell’intervista a Diva e Donna, il supporto del marito Giulio Tassoni è stato ed è fondamentale: “È stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva.

La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2019, dopo circa 16 anni di fidanzamento, e un anno dopo è arrivata la gioia più grande, Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane si sarebbe detta cambiata: “Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo“.

