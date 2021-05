È un vuoto incolmabile quello lasciato nel mondo delle arti da Franco Battiato, il cantautore immortale, l’intellettuale affascinato dalla cultura, il visionario filosofo. Tantissime e disparate le personalità che in questo giorno di lutto per l’intero mondo della cultura hanno voluto rivolgere qualche parola al Maestro, tra questi anche Pippo Baudo.

Morte di Franco Battiato, l’addio di Pippo Baudo

“Franco Battiato è stato un grandissimo artista – ha iniziato così Pippo Baudo, affrontando all’AdnKronos la morte del grande Franco Battiato, venuto a mancare all’età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia sulla quale la famiglia ha sempre voluto mantenere il riserbo – completo, una perla per la musica leggera d’autore: i suoi testi erano poesia e filosofia, la sua musica era originalissima“.

Sempre Pippo Baudo, sul cantautore siciliano dagli immortali scritti come La cura, Centro di gravità permanente, No time no space: “Come Battiato c’era e c’è soltanto Battiato: nessuno scrive, compone e canta come lui“.

I grandi della musica omaggiano Battiato: da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti

Oltre a Pippo Baudo, come detto, sono stati tantissimi i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno voluto omaggiare Battiato in questo tristissimo giorno: “Caro Franco, come faremo senza di te.

Nessuno lo sa“, poche parole scritte a penna su un foglio bianco quelle che ha voluto condividere Tiziano Ferro su Instagram seguito a ruota da altri grandi della musica italiana come Fedez, Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti che così scrive, allegando un video: “Ironia, saggezza, intelligenza infinita, genialità. Ci mancherai tanto maestro ma la tua arte rimarrà per sempre“.

