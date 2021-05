Quest’anno i fan di Amici di Maria De Filippi hanno assistito non solo al percorso professionale dei cantanti e dei ballerini, ma anche ad alcune storie d’amore. Quella che più sembra aver conquistato l’interesse del pubblico è la relazione fra la vincitrice Giulia Stabile e il secondo classificato Sangiovanni. Dopo qualche giorno vissuto lontano, i due si sono incontrati a Roma tenendo fede a una promessa fatta in casetta.

Giulia Stabile e Sangiovanni a Roma: una giornata impegnativa

Ieri è stata una giornata molto importante per Giulia e Sangiovanni. La ballerina è apparsa fra le stories dell’autrice di Amici, Raffaella Mennoia che l’ha ospitata nel suo studio.

Sangiovanni invece era impegnato nel tour di promozione del suo ep all’interno di alcune librerie in giro per l’Italia. La ballerina ha trascorso il pomeriggio fra chiacchiere e risate proprio nei locali in cui la Mennoia incontra gli aspiranti corteggiatori e tronisti di Uomini e Donne per sottoporli ai provini per la trasmissione.

Scherzando con Giulia, l’autrice le ha domandato se si trovasse lì per partecipare al noto dating show. “Sei venuta a fare il provino di Uomini e donne? Ma non sei fidanzata?” le ha chiesto la Mennoia.

“Sì, ma infatti ho il tronista, ma con il mio fidanzato…” ha risposto lei ridendo. Le due donne sono poi state raggiunte da Rudy Zerbi, che ha trascorso del tempo con loro fino alla sera, quando al trio si è unita anche una persona molto importante per Giulia: Sangiovanni.

Giulia Stabile nello studio di Raffaella Mennoia con Rudy Zerbi

L’incontro fra Giulia Stabile e Sangiovanni

Qualche ora più tardi fra le stories di Raffaella Mennoia è apparso un nuovo video. L’autrice ha infatti ripreso Giulia con in mano il cartello con scritto “Sangiovanni” rubato direttamente dallo studio del pomeridiano di Amici.

“Din don, ultima chiamata per Roma-Parigi” ha scherzato la Mennoia inquadrando poi la ballerina. Giulia teneva in altro la scritta in attesa del suo fidanzato e ha esclamato “Come all’aeroporto!”. “Sangio, ti stanno cercando!” ha affermato l’autrice attirando l’attenzione del cantante, che dopo aver domandato “Chi mi cerca?” ha raggiunto Giulia.

Approfittando del fatto che la vincitrice di Amici si trovava su un muretto, Sangiovanni l’ha presa in braccio abbracciandola dalle gambe, mentre lei gli ricordava di fare attenzione perché stava indossando un vestito. Fra risate e complicità, il cantante ha fatto qualche passo per poi posare a terra la sua fidanzata.

Giulia e Sangiovanni si incontrano

La promessa di Sangiovanni a Giulia

L’incontro di ieri fra Giulia e Sangiovanni è qualcosa a cui entrambi avevano pensato tempo fa. Durante una chiacchierata all’interno della casetta di Amici infatti, la coppia aveva immaginato l’ipotetica visita di Sangiovanni a Roma una volta concluso il talent. “Quindi vieni a Roma?- aveva domandato Giulia al cantante- e dove stai?”. “Da te!-aveva risposto sicuro lui- dove devo stare?”. “Da me!- aveva confermato lei- io dico che piaci a papà.

Secondo me è felice!”. Lui l’aveva poi chiamata affettuosamente “Giulié”, così come spesso fa il padre della ballerina e lei aveva notato felice come il ragazzo si fosse ricordato di questo particolare.

Chissà se davvero dopo una giornata colma di impegni, Sangiovanni è poi tornato a casa con la sua Giulia e chissà se il padre della ballerina ha accolto a braccia aperte il cantante così come lei immaginava. Solo loro potranno svelare ai fan questi dettagli.

