La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha riscosso grande successo fra il pubblico, confermandosi come una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Fra i coach dell’ultima edizione, Lorella Cuccarini ha rappresentato un’importante ingresso nel cast del programma e ora che la sua prima esperienza si è conclusa la showgirl fa un bilancio. Dopo mesi di conflitto da gara, la conduttrice rivela la sua verità sul rapporto con Alessandra Celentano.

Lorella Cuccarini: la prima esperienza ad Amici

A meno di una settimana dalla fine di Amici 20, la coach della categoria “danza” Lorella Cuccarini ha risposto alle domande di Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso di un’intervista dedicata all’esperienza appena conclusa.

Parte dell’articolo è stata riportata da ComingSoon.it. Ripensando agli ultimi mesi, la conduttrice sembra non avere dubbi: “È andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa“. Il pensiero di entrare a far parte nel cast di una trasmissione ventennale inizialmente l’ha preoccupata, ma dopo poco tempo ha compreso che non c’era nulla da temere: “Mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me […] è stata un’esperienza meravigliosa”.

Nella fase serale del programma, la coach ha gestito la sua squadra di ballerini e cantanti con Arisa e spesso lei e l’insegnante di danza Alessandra Celentano sono apparse in conflitto. Ora che tutto si è concluso, Lorella chiarisce la sua opinione sul loro rapporto.

Lorella Cuccarini su Alessandra Celentano: “Dietro le quinte ci vogliamo bene”

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano sono state spesso protagoniste di liti nel corso delle puntate del serale di Amici. Come tutti i coach all’interno del programma, anche loro si sono scontrate per difendere i propri allievi, regalando momenti di grande tensione al pubblico a casa.

Per ironia della sorte, la competizione si è conclusa con la vittoria di un’allieva della terza coach di ballo del programma: Giulia, seguita da Veronica Peparini. Ripensando al rapporto fra lei e la Celentano, Lorella spiega che in realtà fra loro non c’è assolutamente dell’astio. “Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene” ammette la bionda conduttrice.

La Cuccarini ritiene che lei e Alessandra abbiano sia elementi in comune sia differenti opinioni, ma non crede che ciò possa essere un problema. “Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta.

Solo che Alessandra ha la visione accademica/classica della danza mentre io ricordo che da piccolina a New York mi entusiasmava vedere pure i ballerini di strada a Times Square”.

A farle discutere quindi non sarebbe stata una reciproca antipatia, quando piuttosto una visione diversa del mondo della danza e la volontà di difendere fino all’ultimo la propria posizione nel corso delle liti. “Abbiamo due punti di vista differenti e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione”.

Lorella Cuccarini e le difficoltà ad Amici

Pur ammettendo di essere riuscita a integrarsi alla perfezione nel talent di Maria De Filippi, Lorella spiega di aver temuto per l’importanza del suo ruolo.

“La cosa più difficile è stata trovare un equilibrio tra serietà e l’empatia nel saper stare accanto ai ragazzi. Volevo essere un punto di riferimento per loro, con il giusto rigore nel mettere a punto le esibizioni e la vicinanza fondamentale nei momenti di sconforto. Credo di esserci riuscita”.

Contenta di aver avuto l’occasione di seguire gli allievi Rosa, Martina, Riccardo e Alessandro la Cuccarini si ritiene soddisfatta del lavoro portato a termine.

Pensando al suo futuro all’interno di Amici, Lorella ammette di non sapere ancora se tornerà a far parte del cast ma ammette di essersi appassionata alle dinamiche del programma.