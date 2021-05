Emma Marrone compie oggi 37 anni e per l’occasione ha deciso di stupire i suoi fan preparando loro una sorpresa: l’annuncio di una raccolta dei suoi successi. La cantante ha ricevuto gli auguri di molti dei suoi follower, entusiasti per la novità e per il compleanno della loro artista preferita. Anche i colleghi e amici di Emma stanno condividendo stories e post per festeggiarla attraverso i social.

Emma Marrone annuncia il suo “Best of me”

Nella giornata di ieri, Emma Marrone ha dato appuntamento ai suoi follower su Instagram per le 23, annunciando di voler organizzare una diretta. “Vi aspetto…la sorpresa la faccio io a voi, sapevatelo” ha spiegato simpaticamente la cantante, che non ha però voluto anticipare nulla.

Qualche ora più tardi, Emma si è poi rivolta al regista Gabriele Muccino, con il quale sta lavorando a un nuovo film, chiedendogli di non farla mancare allo speciale incontro con i fan. “Alle 11 dovremmo esserci!” l’ha rassicurata lui, mantenendo poi fede alla promessa.

Nel corso della diretta, la cantante ha annunciato l’uscita di un nuovo album: una raccolta dei brani più amati da lei e dal suo pubblico negli ultimi 10 anni, dal titolo “Best of me”. La Marrone ha poi condiviso un post per annunciare anche a chi non ha potuto seguire la diretta la grande novità musicale preparata per i suoi fan.

Il post di Emma Marrone: “La parte migliore di me, che voglio donare a voi”

Emma Marrone ha accompagnato l’immagine di quella che molto probabilmente sarà la copertina del suo album, con una speciale dedica a chi la segue da tempo. “Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza” ha spiegato. Emma ha poi spiegato l’importanza del nuovo disco: “È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare”.

Concludendo ammette: “È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW“.

L’appena 37enne ha volto poi il pensiero al futuro, augurandosi di poterlo vivere come desidera. “Continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura” ha ammesso. “Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori”.

Emma Marrone commossa per la reazione dei fan

Poco dopo l’annuncio del suo nuovo album, Emma ha voluto ringraziare chi da subito ha mostrato grande entusiasmo per la sorpresa appena rivelata. “Io ve lo dico, me state a fa’ piagne” ha ammesso con gli occhi lucidi la cantante. “Troppi messaggi, troppo amore, mi sta scoppiando il cuore, tanto, grazie– ha aggiunto- vi amo!”.

Gli auguri social per Emma Marrone

Sin dalle prime ore del mattino, la Marrone ha ricevuto non solo i messaggi di chi si complimentava con lei per il nuovo successo musicale, ma anche gli auguri per il suo compleanno.

La cantante ha repostato fra le sue stories, quelle di amici e colleghi che hanno condiviso la loro dedica sui social. A festeggiare la cantante ci sono stati collaboratori e amici del mondo della musica e dello spettacolo come il make up artist di Emma, Simone Belli, l’art director Laura Battista, il capo della comunicazione di Gucci Lorenzo Delia, la cantautrice Naska, la conduttrice radiofonica Paola Gallo, il giornalista Giovanni Ferrari.

Fra i post di auguri non sono mancati quelli degli “Amici di Maria”, ovvero gli ex concorrenti del programma, con i quali Emma ha legato nel corso degli anni.

Antonino Spadaccino scrive: “Ci sei tu e ci sono cose che non si possono spiegare bene con le parole”. Alessandra Amoroso si rivolge affettuosamente a lei chiamandola “Il mio pezzo di cuore preferito” e pubblica un selfie in cui tengono entrambe un bicchiere di vino in mano, pronte a brindare. Manola Moslehi condivide uno scatto che le ritrae sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia e ammette: “Pubblicherò per sempre solo questa foto di noi, reginette del red carpet e signorine per bene!”.

Emma Marrone e gli auguri degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi

Fonte: Instagram

Emma Marrone: gli auguri di Giuliano Sangiorgi e Vasco Rossi

La lista degli auguri a Emma Marrone si allunga ancora con i pensieri dei cantanti come Blind e Daniele Magro, entrambi usciti da X-Factor. Giuliano Sangiorgi pubblica una simpatica immagine che lo ritrae affiancato a Emma sulla copertina di un giornale di gossip. Decisamente ironico il suo commento: “La nostra amicizia da copertina…Auguri @real_brown amor di amica”. Infine Vasco Rossi, che per ora è l’ultimo in ordine di tempo ad averle fatto gli auguri, pubblica un loro selfie accompagnato dalle parole “Happy Birthday Emma!” e dalla canzone “Io sono bella”, scritta dal cantautore per la festeggiata qualche anno fa.