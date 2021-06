Nell’ultimo appuntamento della stagione con Francesca Fialdini in onda oggi 6 giugno 2021 a partire dalle ore 17:20 su Rai1 interverranno in trasmissione due volti amati del cinema italiano: Christian De Sica e Claudia Gerini. I due attori saranno intervistati dalla conduttrice per ripercorrere le tappe della loro vita e della loro carriera. Tutto sull’ultima puntata di Da noi…A ruota libera.

Da noi…A ruota libera: l’ultima puntata di Francesca Fialdini

L’apprezzata conduttrice Francesca Fialdini si prepara a condurre l’ultima puntata del programma Da noi…A ruota libera. Lo show andrà in onda come sempre dopo la Domenica In di Mara Venier ed attraverso le sue interessanti interviste fornirà al suo pubblico 2 ore di intrattenimento ed approfondimenti sulla vita degli ospiti in studio.

Per l’ultima puntata non mancheranno gli interventi di ospiti ed amici a sorpresa che vorranno salutare la conduttrice per la chiusura della seconda stagione dello show che ha accompagnato i telespettatori di Rai1 a partire dal 13 settembre 2020.

Da noi…A ruota libera: gli ospiti dell’ultima puntata

In occasione della puntata conclusiva della seconda stagione dello show la presentatrice avrà in studio due volti noti del cinema italiano degli ultimi 30 anni quali l’attore e cantante Christian De Sica e l’interprete Claudia Gerini.

I due attori romani si sottoporranno alle domande della conduttrice per un viaggio attraverso la loro lunga carriera e le tappe fondamentali della loro vita privata che da sempre appassiona gli spettatori.

Christian De Sica sarà l’ospite protagonista di un divertente racconto della sua vita sempre con il sorriso, che ne ha contraddistinto la cifra comica da quasi 50 anni a questa parte. Claudia Gerini invece si metterà nelle mani di Francesca Fialdini per un intimo racconto delle tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera.

Anche questa è stata una edizione che ha emozionato e fatto ridere gli affezionati fan della Fialdini grazie alle sue interviste e agli ospiti che hanno partecipato. Una edizione contraddistinta anche da alcuni contrattempi come la positività della conduttrice al Covid-19 che l’ha costretta a saltare una puntata.