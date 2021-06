Tommaso Zorzi potrebbe aver appianato le divergenze con Giulia Salemi, con cui i rapporti si erano deteriorati, sembrava irrimediabilmente, durante il Grande Fratello Vip. I due influencer, che se ne erano dette di cotte e di crude, pare abbiano ritrovato la pace, sancita da un viaggio insieme in treno verso Roma documentato dalle Storie di Instagram. Un tragitto durante il quale pare abbiano affrontato i loro problemi, come traspare da una richiesta molto particolare fatta al passaggio del carrello minibar.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, il viaggio chiarificatore in treno

Come apparso dalle Storie su Instagram, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace, tanto da concedersi un viaggio insieme in treno.

I due influencer hanno preso il treno insieme in direzione Roma, e pare proprio che questa sia stata un’occasione per chiarirsi dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip.

Appare rivolta in questo senso una battuta della modella italo-iraniana al passaggio del carrello delle bevande. Tommaso Zorzi infatti, scherzando, fa una richiesta inusuale: “Una vodka?“, chiede all’addetto. “Anche per me, uno shot di vodka per affrontare questa conversazione“, replica Giulia Salemi. Segno forse che il viaggio insieme è stato anche un modo per cercare di confrontarsi e ricucire dopo gli scontri che avevano portato a un’irrimediabile rottura tra i due.

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, infatti, hanno rotto la loro amicizia nella Casa del Grande Fratello Vip, dove sono arrivati a dirsene di tutti i colori. Il vincitore del reality aveva fatto anche battute che hanno destato scalpore, giudicate troppo spinte, su alcune circostanze riguardanti gli atteggiamenti di Giulia Salemi.

La modella in seguito ha provato a sventolare il ramoscello d’ulivo con Zorzi, quando è stato nominato opinionista dell’Isola dei Famosi.

Il gesto però non era arrivato a destinazione e tra i due sarebbero seguiti mesi di silenzio.

Tommaso Zorzi: la battuta a Francesco Totti

L’influencer ha iniziato il week end viaggiando appunto da Milano a Roma insieme a Giulia Salemi e alla fedele cagnolina Gilda, ma non è finita lì. Tommaso Zorzi è infatti corso allo Stadio Olimpico per vedere la partita degli Europei e non ha mancato di lanciare una battuta a Francesco Totti, che ha partecipato alla cerimonia d’apertura.

“Capitano, anche se sono più da Isola con sua moglie è sempre un piacere“, ha scritto in una Storia Instagram, riferendosi appunto alla sua partecipazione come opinionista nel reality condotto da Ilary Blasi.

