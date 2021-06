Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, il martedì che si presenterà al vostro cospetto è segnato dalla brutta presenza di Venere nei vostri piani astrali. A causa sua dovrebbero soffrirne un po’ la vostra sfera amorosa e quella famigliare, nelle quali le cose non andranno proprio nel modo che avevate preventivato voi.

Il rischio maggiore che correrete in giornata sarà di farvi prendere dal nervosismo, rispondo male a qualcuno in un contesto decisamente sbagliato. La posizione della Luna e di Marte, invece, suggerisce il possibile insorgere di un qualche problema economico.

Leggi l’oroscopo del 15 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 15 giugno: amore

La vostra sfera amorosa di martedì sembrerebbe poter procedere abbastanza bene, cari amici del Capricorno.

Il più grande ostacolo sarete solamente voi e il nervosismo che vi rannuvola l’umore e rischia di far sorgere un brutto litigio con la vostra dolce metà. Al massimo, fermatevi un attimo, scusatevi e cercate di intraprendere la via del dialogo costruttivo! Nulla di entusiasmante all’orizzonte per voi single.

Oroscopo Capricorno, 15 giugno: lavoro

L’aspetto lavorativo di questo martedì, invece, non sembra essere minimante interessato da alcun transito, né positivo, ma neppure negativo. Ecco quindi che dovreste riuscire a trascorrere una giornata abbastanza tranquilla, in cui riuscirete a completare tutto quello che vi mettete in testa, purché però non puntiate troppo in alto.

Oroscopo Capricorno, 15 giugno: fortuna

Benino per la fortuna che nel corso di questo martedì dovrebbe essere abbastanza al vostro fianco, amici nati sotto il Capricorno! Sarà, forse, lei a permettervi di risolvere l’eventuale questione che potrebbe sorgere in famiglia o con il partner, ristabilendo la pace e la tranquillità!