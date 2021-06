Nuove indiscrezioni sul casting del programma Tale e Quale Show che arriverà all’undicesima edizione nell’autunno del 2021. Carlo Conti, presentatore e direttore artistico dello show, sta andando ancora a caccia di nuovi personaggi famosi da inserire nel suo cast, che si prestino alla grande a fare da imitatori e cantanti. Le indiscrezioni degli ultimi giorni stanno accendendo la curiosità dei telespettatori, con nomi nuovi che si aggiungono giorno dopo giorno. Tutte le indiscrezione sui nuovi artisti provinati.

Carlo Conti prepara la nuova edizione di Tale e Quale Show: continuano i casting

Tale e Quale Show da anni e nel corso delle sue dieci edizioni si conferma uno degli show più amati dal pubblico di Rai1 e non solo.

Il programma della rete pubblica presentato dalla certezza di casa Rai Carlo Conti continua a guardare al futuro in vista della sua undicesima stagione che arriverà nell’autunno-inverno del 2021, con buona pace delle proteste di Pippo Baudo che aveva detto: “Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo“.

Quindi, la prossima edizione si sta per avvicinare e, come per ogni programma che si rispetti, si hanno notizie che confermano con largo anticipo l’inizio dei casting.

Carlo Conti continua con il casting: si ampia la rosa dei nuovi provinati per il programma

Dopo i rumors che vedevano protagonisti dei provini alcuni volti noti dell’ultimo Gf Vip5 e quelli che vedevano da vicino altri volti noti della tv italiana, continuano a rincorrersi ancora le indiscrezioni sui nuovi nomi provinati per la prossima edizione tenendo presente che anche Carlo Conti ci ha messo del suo lanciando un indizio importante su Ciro Priello.

Come riportato da TvBlog, pare che ci siano dele importanti novità sulla composizione del cast di Tale e Quale Show, rendendo noti alcuni nomi degli artisti provinati recentemente.

Il sito web rende noto come recentemente sia stato il turno di alcune note showgirl italiane come Federica Nargi, la ex velina e conduttrice televisiva, Francesca Alotta, cantante che si era resa nota per la partecipazione con vittoria nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo del 1992, ed ancora la conduttrice e cantante Elena Ballerini, e la Miss Italia del 2010 Francesca Testasecca. Chiudono queste indiscrezioni anche i provini di Melita Toniolo e Juliana Moreira, showgirl note al pubblico televisivo di casa Mediaset e non solo.