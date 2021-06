Patrizia De Blanck non ha mai nascosto i suoi flirt al grande pubblico e anche nei mesi trascorsi al Grande Fratello Vip ha parlato degli uomini che l’hanno accompagnata per periodi più o meno lunghi della sua intensa vita. La contessa ha recentemente ricordato il grande amore vissuto con Franco Califano, smentendo una volta per tutte le voci di chi credeva fosse solo una storia passeggera.

Patrizia De Blanck: la sua verità sulla storia con Franco Califano

Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip lo sa bene, la contessa Patrizia De Blanck non ha timore di esporsi e al contrario ama parlare del suo passato portando alla luce ricordi e avventure.

Fra liti e difficoltà di convivenza, l’ex vippona non si è certo lasciata scappare l’occasione di parlare dei suoi amori passati nei mesi di reality, rivelando retroscena tragici e storie degne di un romanzo. La lista di conquiste della contessa comprende nomi di personaggi noti e non, e fra i più conosciuti appare anche quello di Franco Califano. Con il cantautore scomparso nel 2013, la De Blanck aveva avuto un flirt che a quanto pare tutt’oggi non riesce a dimenticare. La contessa ne ha infatti parlato a Oggi, condividendo la sua verità su quella che a detta di molti sarebbe stata una semplice “avventura”.

Patrizia De Blanck e Franco Califano: non una semplice avventura

Ripensando ai momenti vissuti in compagnia di Franco Califano, Patrizia De Blanck ha voluto smentire l’opinione che a suo avviso in molti avrebbero sul loro rapporto. “Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore” ha infatti spiegato la contessa, condividendo la sua verità. “Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui” ha poi aggiunto, ricordando le sensazioni provate ormai molto tempo fa. “A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo” ha rivelato, parlando apertamente del loro rapporto.

Le lettere di Franco Califano a Patrizia De Blanck: “Ti immagino nuda”

In occasione della sua intervista, la De Blanck ha ripescato dal baule dei ricordi anche le lettere scritte da Califano e dedicate proprio a lei. “Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te…” aveva scritto il paroliere alla contessa, confidandole i suoi desideri. “È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso.

Teneramente Franco” aveva poi aggiunto, concludendo romanticamente uno dei messaggi rivolti a Patrizia.

Patrizia De Blanck sulla fine della relazione con Franco Califano

Come raccontato da lei stessa, la relazione di Patrizia De Blanck con Franco Califano era poi giunta a termine per via del comportamento di lui. Pare infatti che il cantautore si rifiutasse sempre di raggiungerla e Montecarlo e che parte dei suoi atteggiamenti non fossero del tutto apprezzati dalla contessa. Quest’ultima infatti non sopportava il fatto che lui fumasse nel letto. Nonostante la fine della loro storia però, Patrizia sembra non aver mai dimenticato l’esperienza vissuta al fianco di Califano.

“Ebbi altri amori– ha spiegato-ma in nessun uomo trovai l’imprevedibilità, l‘ironia e il senso del meraviglioso di Franco”. Infine, la contessa ha concluso il suo ricordo sulla love story con il cantautore citando proprio uno dei suoi successi più noti: “Dopo avere avuto un amante come lui… tutto il resto è noia”.