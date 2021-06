Beatrice Marchetti ha vissuto la sua esperienza da perfetta “isolana isolata” nel reality di Canale 5 che si è concluso poche settimane fa, ma non è riuscita a conquistare la vittoria. La naufraga dell’Isola dei Famosi si è classificata quinta, vedendo svanire per sempre il sogno di diventare vincitrice di quest’edizione. Tornata finalmente in Italia, la modella parla della sua esperienza e ammette di essere rimasta delusa.

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi: fra obiettivi e resoconti

La quinta classificata della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è Beatrice Marchetti. La modella 25enne ha parlato a SuperGuidaTv della sua esperienza nel reality, rivelando cosa l’ha spinta a prendere parte alla trasmissione.

“Ho deciso di mettermi in gioco per far capire chi sono realmente. Volevo farmi conoscere al pubblico” ha rivelato rendendo noto il suo obiettivo iniziale. “È stato anche un riscatto nei confronti di quelle persone che credono che le modelle riescano a vivere solo della loro immagine” ha aggiunto.

Beatrice ha poi spiegato di essere partita per le Honduras con una valigia colma di preoccupazioni. “Non ho mai frequentato il mondo della televisione e inizialmente non volevo accettare.

Avevo dei tentennamenti e mi sono posta tante domande. Buttarsi nei reality è un terno a lotto perché ne puoi uscire bene o male” ha osservato. A convincerla a prendere parte al cast del programma sarebbero stati il suo amore per le sfide e la sua positività.

Beatrice Marchetti e la delusione per la mancata vittoria

Una volta accolta l’opportunità di prendere parte all’Isola dei Famosi, la modella sembrerebbe aver poi iniziato a fantasticare sull’esito della sua esperienza. “Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio” ha ammesso sincera la Marchetti, condividendo le sue sensazioni.

“Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga” ha aggiunto motivando la sua opinione.

L’opinione di Beatrice Marchetti sul sostegno di Tommaso Zorzi

Come emerso poco prima della finale del reality di Canale 5, Beatrice Marchetti non era la sola a credere di potersi aggiudicare la vittoria. Anche Tommaso Zorzi infatti l’aveva indicata come potenziale vincitrice di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. “È rimasta zitta zitta nell’altra isola, da sola, per tutto il tempo, ha dimostrato di avere due attributi così e questa cosa secondo me a un televoto potrebbe giocarle a favore” aveva dichiarato l’opinionista “Mi ha fatto piacere avere il suo sostegno” ha ammesso Beatrice nel corso della sua intervista.

“Io e Tommaso abbiamo la stessa età– ha poi aggiunto- l’ho sempre seguito e spero di conoscerlo”.

Beatrice Marchetti e il “percorso in solitaria”

Riflettendo sulle settimane trascorse alle Honduras lontana dagli altri naufraghi, la Marchetti ha valutato positivamente la sua esperienza. “Il percorso in solitaria mi ha premiato perché mi ha permesso di fare uscire le mie sfaccettature- ha spiegato- Io mi sono costruita la mia Isola”.

A proposito dell’impatto che il suo personaggio potrebbe aver avuto sul pubblico, Beatrice ha poi aggiunto: “Penso che sia uscito fuori il mio spirito grintoso. Stare da sola mi ha aiutato a far uscire fuori il lato migliore di me”. Il percorso vissuto lontano dagli altri concorrenti le avrebbe permesso a suo avviso di restare più a lungo nel programma, diversamente da quanto sarebbe potuto succedere vivendo insieme agli altri. “Penso che le cose sarebbero andate diversamente. Sarei uscita prima” ha osservato. “Io sono entrata in un secondo momento quando il gruppo si era già formato– ha concluso- mi hanno vista come la nuova arrivata mandandomi subito in nomination”.