C’è aria di un nuovo amore nella vita di Massimo Boldi. L’apprezzatissimo attore italiano è stato avvistato recentemente in compagnia di Anita Szacon, una donna di 41 anni che lavora come esperta di cosmetici in una farmacia. Nel corso di una recente intervista, “Cipollino” ha parlato dei suoi amori passati e ha aperto il suo cuore sulla nuova relazione.

Massimo Boldi alla ricerca di un nuovo amore dopo la moglie Marisa

Il re dei cinepanettoni italiani Massimo Boldi si gode l’inizio dell’estate in compagnia di una bella donna di origini polacche, Anita Szacon. La nuova conquista dell’attore arriva dopo un’intensa relazione con Irene Fornaciari, conclusa a un passo dal secondo matrimonio.

Il primo grande amore di Boldi era stata la moglie Marisa, con la quale aveva avuto 3 figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). L’amata compagna di Boldi è scomparsa nel 2004, a soli 47 anni, ma negli ultimi anni Massimo non si è dato per vinto e ha inseguito il sogno di un nuovo amore. “La verità è che non mi rassegno– ha rivelato in una recente intervista a Oggi– butto il cuore sempre oltre l’ostacolo”. “Spero sempre di avere accanto la donna giusta con cui passare la vita– ha aggiunto- ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro”.

Massimo Boldi su Irene Fornaciari: “Non amo gli aut-aut”

Riflettendo sulla relazione recentemente conclusa con Irene Fornaciari, Boldi ha poi lasciato intuire cosa abbia decretato la fine del loro rapporto. I due sembravano essere giunti a un passo dal “sì”, il secondo per l’attore, ma poi qualcosa avrebbe smesso di funzionare fra di loro. “È stata una bella relazione, anche intrigante” ha ammesso Massimo ripensando al periodo vissuto al fianco dell’ex compagna. “Io non amo gli aut-aut” ha poi aggiunto, facendo riferimento a una spiacevole situazione che molto probabilmente si è venuta a creare fra di loro, impedendo alla relazione di continuare.

Massimo Boldi innamorato di Anita Szacon: la dichiarazione

A qualche mese dall’addio a Irene Fornaciari, il cuore di Boldi sembra aver accolto una nuova persona. Anita Szacon è l’esperta di cosmetica farmaceutica di 41 anni con la quale l’attore è stato recentemente avvistato in un ristorante. Parlando di lei, Massimo non sembra avere timore di esporsi e a chi gli chiede se è innamorato risponde: “Credo di sì, perché ha un carattere impossibile: solo un uomo innamorato potrebbe resistere”.

“È spigolosissima” ha ancora aggiunto riflettendo sul suo carattere.

Massimo Boldi su Anita Szacon: “Lei mi sfugge”

Pur avvertendo già forti sentimenti nei confronti della sua nuova fiamma, Massimo Boldi ha voluto far chiarezza sul loro rapporto. Dopo aver spiegato di essere attratto da “la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità”, l’attore ha infatti rivelato di non essere per il momento legato a lei da una relazione amorosa. “Per ora c’è solo una bella amicizia fra noi” ha dichiarato, svelando di dover far fronte ad alcune difficoltà.

“Lei mi sfugge. Si ritrae” ha infatti osservato parlando di Anita e del suo comportamento nei suoi confronti. Massimo non sembra comunque pronto a gettare la spugna. “Ma io spero di riuscire a conquistarla…” ha spiegato, rivelando i suoi desideri.

Massimo Boldi: “Accerchiato da ragazze bellissime”

Come è noto, Anita Szacon non sarebbe la prima compagna di Massimo Boldi a essere molto più giovane di lui. “Cipollino” sembra avere un debole per le compagne di età molto inferiore rispetto alla sua, anche se ammette: “Non è colpa mia. Sono accerchiato da ragazze bellissime, piene di verve e simpatia, che si propongono”.

Le aspiranti compagne dell’attore cercherebbero di raggiungerlo in vari modi, pur di conquistare il suo interesse. “Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature”.

Pur amando esporre i suoi sentimenti, Massimo ha poi ammesso di lasciarsi trascinare dai dubbi talvolta. “Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato. Se esista davvero la compagna per me” ha dichiarato sincero.