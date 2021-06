Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, gli astri che caratterizzeranno il vostro martedì sembrano essere particolarmente favorevole per la sfera lavorativa! Mercurio e il Sole, assieme, vi donano una giornata piena di serenità e tranquillità, spingendovi verso il divertimento più che le cose serie.

Tuttavia, sarete anche tranquillamente in grado di darvi da fare, portando avanti piani e progetti e continuando a coltivare le vostre belle idee! La sfera amorosa, invece, sembra poter soffrire leggermente la monotonia di una relazione che non vi appaga così tanto.

Oroscopo Bilancia, 22 giugno: amore

Occhio alla vostra sfera amorosa di questa giornata di martedì, carissimi amici della Bilancia.

Voi che da tempo siete impegnati stabilmente, potreste infatti avvertire un leggero senso di noia e monotonia, sentendovi anche piuttosto stanchi e delusi dalla vostra relazione. Tenete a mente, però, che a darvi queste sensazioni è solamente la posizione negativa di Venere che presto muterà e dovrebbe portare anche delle buone soluzioni.

Oroscopo Bilancia, 22 giugno: lavoro

Molto buona, invece, la giornata lavorativa che vi attende! Va detto che avrete una grandissima voglia di divertimento, che potrebbe spingervi a lasciare un pochino indietro le cose più importanti, ma senza marcate influenze sul lavoro.

Infatti, non vi sarà affatto difficile applicare un buon impegno nella vostra professione, grazie a delle ottime energie e alle ambizioni che sembrano essere sempre più vicine!

Oroscopo Bilancia, 22 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna, invece, non sembra che dobbiate ricevere una grande influenza in questa giornata. Nulla di cui preoccuparsi, andate avanti lungo la vostra strada priva di ostacoli, difficoltà e sfide!