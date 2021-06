Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi del Sagittario in questo martedì sembrate dover far fronte ad un brutto blocco sul lavoro, che vi renderà assolutamente inefficienti e quasi incapaci di concludere qualsiasi cosa. Non preoccupatevi però, presto Mercurio muterà il suo aspetto, togliendo questo influsso negativo dalla vostra testa.

Occhio anche alle questioni economiche, un piccolo problema, come una spesa imprevista, potrebbe richiedere che facciate fondo a qualche risparmio. Tuttavia, ottime le prospettive che interesseranno la sfera amorosa e sentimentale.

Leggi l’oroscopo del 22 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 22 giugno: amore

Cari Sagittario impegnati in una relazione stabile, questo martedì sembra essere un’ottima giornata per voi!

Sarà, infatti, possibile saldare in maniera ancora più profonda i sentimenti tra voi e la vostra dolce metà, soprattutto nel caso in cui la relazione sia iniziata da poco tempo! Voi single, però, a causa della brutta giornata lavorativa che dovrete affrontare, non sembrate granché invogliati ad impegnarvi nella ricerca dell’amore, ogni tanto è meglio lasciar perdere.

Oroscopo Sagittario, 22 giugno: lavoro

La vostra, sarà, insomma, veramente una pessima giornata per la sfera lavorativa, caratterizzata da una generale inefficienza. Non sembrano esserci grandi possibilità ad attenervi e quasi sicuramente inseguire i vostri progetti in questo martedì potrebbe rivelarsi un grave e fastidioso errore da non trascurare.

Per ora, cercate di far finta di nulla, evitando che il vostro umore intaccato e il nervosismo diventino un problema anche per colleghi e superiori.

Oroscopo Sagittario, 22 giugno: fortuna

Da parte della fortuna sembra attendervi qualcosina di gratificante nel corso di questo martedì, carissimi amici nati sotto il Sagittario! Il suo influsso si concretizzerà forse in una piccola sorpresa, anche se non è chiaro da parte di chi, oppure in un annuncio che vi restituirà un po’ di serenità.