Dopo 2 anni di lotta contro il tumore, Sabrina Paravicini ha voluto condividere con i propri fan i passi in avanti ottenuti con la conclusione del primo intervento al seno svolto recentemente. Il tutto tramite un video dove si mostra in bikini.

Sabrina Paravicini si mostra in bikini

Tramite il proprio profilo Instagram, Sabrina Paravicini ha pubblicato un breve video dal significato molto importante. Nel filmato l’attrice si mostra sorridente in bikini, facendo intravedere i risultati dopo il primo intervento al seno per il tumore. Sotto al post si trova la scritta: “STESSO BIKINI, CORPO DIVERSO”, questo perché per mostrare i cambiamenti del proprio corpo dopo l’intervento, ha deciso di mettersi un costume già indossato due anni prima.

Periodo in cui la malattia non era ancora tra i suoi pensieri.

Scrivendo:”Il bikini mi sta ancora bene”, Sabrina ha fatto sapere ai propri fan di essere soddisfatta del risultato ottenuto, in quanto la protesi provvisoria (posta sotto al muscolo) è stata in grado di darle le giuste proporzioni con il seno destro non toccato dal carcinoma.

Sabrina Paravicini parla del suo corpo dopo il tumore

Con l’intervento, l’ex attrice di Un medico in famiglia ha compiuto un grande passo in avanti nella lotta al tumore, che dura da ormai 2 anni.

Nonostante l’ottimo risultato ottenuto però ha fatto sapere di preoccuparsi di mettere sempre una mano ogni volta che si alza, per paura che il costume si sposti mostrando la cicatrice e l’assenza del capezzolo.

Sabrina Paravicini ha dunque definito il proprio corpo “in attesa”, in quanto quello appena svolto, è stato solo il primo dei tanti interventi a cui dovrà sottoporsi. Ha infatti affermato: “Dopo l’estate affronterò la nuova protesi, nuove cicatrici, drenaggi. Non ne ho voglia, ho anche un po’ paura. Ma lo devo fare.

E più che un dovere penso sia un vero e proprio diritto. Il diritto di guardarmi allo specchio e smettere di pensare che ho ancora altri passi da fare”.

