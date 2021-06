Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati protagonisti di una romantica storia d’amore all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Gli spettatori del programma hanno seguito con entusiasmo le vicende della coppia, che a quanto pare continua a far sognare i fan anche al di fuori del talent. Recentemente i giovani artisti hanno rilasciato importanti rivelazioni sulla loro intimità e sul valore dei sentimenti provati.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la prima copertina di coppia

I fan di Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati sopresi da una grande notizia in questi giorni. La giovane coppia è infatti protagonista della copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair Italia, che ha intervistato i due artisti.

La ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi e il cantante, secondo classificato, hanno condiviso i loro pensieri sulla loro generazione, sui sogni e le speranze che ripongono nel futuro. Gli ex allievi della scuola più seguita d’Italia però hanno anche rilasciato alcune dichiarazioni sulla loro vita di coppia e sulle “prime volte” della loro relazione.

Giulia Stabile ricorda il primo bacio con Sangiovanni

La storia d’amore fra Giulia Stabile e Sangiovanni è nata nel corso della ventesima edizione di Amici ed è stata seguita con grande entusiasmo dal pubblico a casa.

Gli aggiornamenti quotidiani sul rapporto fra i giovani artisti hanno permesso ai fan del talent di affezionarsi sempre di più alla giovane coppia. Una volta terminato il programma però i telespettatori hanno dovuto fare affidamento alle stories Instagram della ballerina e del cantante e ai rari avvistamenti nelle varie città in cui Sangiovanni si è presentato per presentare il suo nuovo disco, talvolta in compagnia della sua Giulia. La curiosità dei fan della coppia insomma è ancora alta, ma ora i protagonisti della romantica love story hanno deciso di condividere alcuni momenti della loro relazione.

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, Giulia Stabile ha raccontato quello che per lei è stato il primo bacio con Sangiovanni. “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più” ha iniziato, ricordando quel momento speciale. “Ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra” ha aggiunto romanticamente. “Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini” ha commentato Sangiovanni smorzando un po’ la dolcezza del momento.

Sangiovanni sulla “prima volta” con Giulia Stabile

Fra le molte domande alle quali i ragazzi hanno risposto, ve ne è stata anche una relativa alla loro intimità, alla quale Sangiovanni ha voluto rispondere con grande sincerità. “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola” ha osservato il cantante. “Ma a noi non è ancora successo” ha poi aggiunto senza filtri. “Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi– ha poi spiegato parlando della sua Giulia- prima è nato un sentimento d’affetto e amore”.

Nessuna fretta quindi per Sangiovanni e la sua fidanzata, che si preparano a vivere la prima estate insieme. Dopo lunghe ore di lezioni, tensioni pre-serale e continue sfide, la giovane coppia vive senza pressioni la propria intimità, godendo a pieno dei sentimenti provati.