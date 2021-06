La domenica di Rai1 sarà come al solito in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In che a partire dalle ore 14:00 sul primo canale del telecomando condurrà la quarantesima ed ultima puntata di questa stagione. Ormai tornata in studio più carica che mai la conduttrice, dopo le vicende dolorose delle ultime settimane, è pronta a salutare gli affezionati spettatori prima del ritorno a settembre. Al fianco della conduttrice come sempre ci saranno tanti ospiti che interverranno in trasmissione e che accompagneranno i fan di zia Mara. Per l’ultima puntata occhi puntati su Achille Lauro ma ci saranno tanti altri ospiti.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 27 giugno

Come accade ormai da qualche tempo a questa parte la trasmissione inizialmente porrà l’accento sulle tematiche riguardanti la pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia ed il mondo intero, analizzando lo stato attuale della somministrazione dei vaccini per contrastarla.

Per l’occasione Mara Venier avrà come ospite d’eccezione Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Interverranno nella discussione il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Professor Francesco Vaia ed il Professore Francesco Le Foche.

Mara Venier e gli ospiti dell’ultima puntata del 27 giugno 2021

Lo show andrà in diretta come al solito dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e sarà condotto come sempre e per l’ultima volta in questa stagione da Mara Venier.

L’appuntamento di domenica si impreziosisce con uno degli ospiti più attesi di questa edizione: Achille Lauro. Il cantante e performer sarà in studio per una lunga intervista dell’amica Mara e delizierà gli spettatori sulle note del suo ultimo successo Latte+.

In studio per una intervista ci saranno Max Baggi, rivela TvBlog, e l’attore ed ex marito di Mara Jerry Calà, che colgono entrambi l’occasione del loro compleanno per raccontarsi agli spettatori. Spazio poi a Cristiano Malgioglio che canta in studio Tutti mi guardano, sua ultima hit, oltre che per scambiare due chiacchere con la conduttrice.

Ci sarà anche Don Antonio Mazzi nello stesso spezzone con Beppe Carletti, volto amato dei Nomadi, ed anche Giovanna Ralli. Il ballerino Ivan Cottini danzerà sulle note del pezzo scritto dal compianto Stefano D’Orazio e cantato da Roby Facchinetti ed intitolato Rinascerò, rinascerai, che fu una struggente dedica alla città di Bergamo.

L’ultima puntata di domenica 27 giugno si chiuderà poi con la presenza della conduttrice e cantante Serena Autieri che parlerà del suo nuovo programma estivo su Rai1 dal titolo Dedicato che partirà a breve sulla rete ammiraglia della tv di Stato.